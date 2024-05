Na Viču ponovno drive-in kino

Kino Bežigrad je na parkirišču ljubljanskega Centra Vič sedmič postavil drive-in kino. Kot prvi je bil včeraj na sporedu kultni filmski muzikal iz leta 1978 Briljantina, ki je zaznamoval generacije in postal simbol pop kulture in ki ga bodo zavrteli še 8. junija. Kino na prostem bo ponujal filme vsak konec tedna v maju, juniju in septembru.