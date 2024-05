Musk spodbuja posel, ne razvoja

S stališča ZDA in sveta je Tesla zgodovinsko pomembno podjetje, ki ustvarja nove tehnologije – neka vrsta avantgarde v tranziciji, ki se obrača proč od vozil z motorjem z notranjim zgorevanjem. S stališča dolgoročnih delničarjev ima potencial podjetja, ki lahko trajnostno zagotavlja dobiček. S stališča dobaviteljev, zaposlenih in kupcev je vir prihodka in proizvodnje. In s stališča špekulantov z Wall Streeta je kroglica, ki se odbija na krožniku rulete: igra na srečo kot tehnološki balon.