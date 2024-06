»To je diplomatska rastlina, ki jo zalivamo, da bo lahko zrasla,« je Scholz glede mirovne konference v Švici dejal ob robu vrha sedmih najrazvitejših gospodarstev sveta (G7), ki se danes končuje na jugu Italije.

Ob tem je izrazil upanje, da bi v prihodnjih prizadevanjih za mir sodelovala tudi Rusija. Njene zaveznice, vključno s Kitajsko, ki se ravno tako ne bo udeležila konference v Švici, pa je pozval, naj pritisnejo na Moskvo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Scholz je prav tako potrdil, da je Nemčija zadržana pri pogajanjih o uvedbi novih sankcij EU proti Rusiji. »Ne blokiramo sankcij, temveč tako kot pri vseh drugih svežnjih sankcij intenzivno sodelujemo z vsemi in si želimo zagotoviti, da bo to izvedeno čim bolj pragmatično,« je dejal za nemško radiotelevizijo ZDF.

Nove sankcije za Rusijo

Namen novih sankcij EU naj bi bil predvsem, da se Rusiji prepreči morebitno izogibanje doslej sprejetim sankcijam, zlasti glede pridobivanje zahodne tehnologije, ki bi jo ruska obrambna industrija lahko uporabila za proizvodnjo orožja.

V luči tega je Scholz ob robu vrha G7 pojasnil, da je cilj nemške vlade zagotoviti, da bo nemško gospodarstvo v tretje države lahko še naprej izvažalo blago, za katerega je prepovedan izvoz v Rusijo.

Pri tem je bil kritičen do primerjav Nemčije in Madžarske, ki pogosto nasprotuje uvedbi novih sankcij proti Rusiji. Diplomati v Bruslju so namreč nedavno navedli nemške pomisleke kot glavni razlog, zakaj pogajanja o novih sankcijah EU proti Rusiji še niso končana, poroča dpa.

Scholz in številni drugi voditelji skupine G7 se bodo ob današnjem zaključku vrha na jugu Italije preselili v švicarsko letovišče Bürgenstock ob Luzernskem jezeru, kjer se bo popoldne začela dvodnevna mirovna konferenca za Ukrajino.

Na njej bo sodelovalo okoli 90 držav, tudi Slovenija, medtem ko Rusija ni bila povabljena. Cilj konference je po besedah predsednice Švice Viole Amherd doseči pravičen in trajen mir za Ukrajino v skladu z mednarodnim pravom.

Putin že v petek predstavil ruske pogoje za končanje vojne

Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer v petek predstavil ruske pogoje za končanje vojne v Ukrajini. Ti vključujejo umik ukrajinske vojake iz regij Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje, ki si jih je Moskva nezakonito priključila, in opustitev prizadevanj Kijeva za vstop v zvezo Nato.

Ukrajina, ki končanje vojne med drugim pogojuje z umikom ruske vojske z vseh ukrajinskih ozemelj, vključno s polotokom Krim, je predloge Putina označila za žaljive. Scholz je menil, da Putin z njimi sploh ni mislil resno, njegov predlog pa označil za »vključitev imperialističnega ropa v dokumente«.