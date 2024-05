V tudi med Slovenci priljubljenem hrvaškem letovišču Medulin je v sredo ponoči požar zajel dvaindvajset plovil. Kot smo poročali, poškodovanih v požaru ni bilo. Gasilci so se z ognjem borili več ur in požar dokončno pogasili okoli sedme ure zjutraj. Ocena povzročene škode še ni dokončna, gotovo pa je, da je škode za več sto tisoč evrov.

Včeraj so iz morja izvlekli dva čolna, za katera sumijo, da bi lahko na enem od njiju izbruhnil požar. Preiskovalci zagrebškega centra za forenzične preiskave bodo s požganih in potopljenih plovil skušali pridobiti podatke, s katerimi bi lahko razjasnili ozadje izbruha požara.

»Policija preiskuje okoliščine tega dogodka, preiskava pa se bo začela takoj, ko bodo čolne potegnili na kopno, kar je zelo zahtevno,« je sporočila istrska policija.

Foto: Facebook/Općina Medulin

Po podatkih javnega zavoda Natura Histrica, katerega zaposleni čistijo obalo in morje, so povsod na obali ostanki požganih lesenih čolnov. Kot poroča hrvaški portal Index, je območje sicer relativno čisto, ni maziva in maščobe. Očividci sicer poročajo, da so v morju in na obali opazili saje ter bencin, gorelo pa je tudi morje.