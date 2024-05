Okoli dvajset čolnov, možno pa tudi več, je zgorelo v požaru, ki je okoli četrte ure zjutraj izbruhnil v marini v Medulinu na jugu hrvaške Istre. Ogenj se je hitro širil z enega plovila na drugega, nekaj jih je potonilo. Po enih informacijah se gasilci z ognjem še borijo, po drugih so ga uspeli okoli osme ure zjutraj že ukrotiti.

Eksplozija in skoki v morje

»Okoli petih zjutraj me je prebudila eksplozija. Nisem vedel, kaj je bilo, nekaj minut zatem je sledila še ena, a manj intenzivna. Iz kampa Medulin se je vse do Premanture širil gost, črn dim,« je na svoji facebook strani zapisal puljski novinar in potapljač Mladen Kolenko. Poročil o morebitnih poškodovanih zaenkrat ni, škoda pa bo zagotovo zelo visoka. Po njegovem je morda eksplodirala plinska jeklenka ali pa rezervoar na kateri od ladij.

Po poročanju HRT je nekaj ljudi v marini poskakalo v vodo, da bi rešilo svoje čolne.

»Čeprav se je še pred kakimi petnajstimi minutami zdelo, da je uspelo gasilcem požar uspešno lokalizirati, sodeč po močnem, črnem dimu to vseeno ni res,« je še zapisal Kolenko. Dodal je, da je v požaru zgorelo več dragih čolnov ter da bi lahko bil vir požara desetmetrski katamaran, ki so ga ribiči uspeli odvleči iz marine.