Pozdrav iz višav

Za bralce povsem nezanimivo bi bilo prebirati, kako je avtorico rubrike, ko je ob jutranjem pregledu aktualnega dogajanja na telefonu naletela na zapis in zlasti fotografije nepovabljene gostje na eni od policijskih postaj na Primorskem, zadela blažja »kap«. Pa vendar – ljubiteljico vsega kosmatega (na štirih tačkah) je pogled na kačo zgodaj zjutraj vrgel iz postelje. (Kaj bi šele bilo, če bi na malo žival, ki se je skrila v stropne luči naletela v živo!) Kakorkoli – na facebook profilu koprske policijske uprave so opisali bližnje srečanje s kačo. Administratorke so tistega dne imele občutek, da jih nekdo opazuje. In glej ga, zlomka, imele so prav. »Ravno nad pisalno mizo je izza luči pokukala mala glavica,« so zapisali ob neljubem dogodku. Pogumni sodelavci so zadevo takoj vzeli v svoje roke, malo kačo so rešili, z njo opravili obvezen »fotošuting« ter jo izpustili v bližnje grmovje. Še pred tem pa so nepovabljeni obiskovalki zaželeli veliko sreče. Pod objavo se je nabral lep šopek komentarjev – ena gospa je sporočila, da gre za kobranko, prijazno in lepo vrsto kače, drugi pa so (nekako v slogu avtorice rubrike) opisovali, kako bi kriče zbežali čim dlje stran.

Milijonar, ki to ni

Tik pred prvomajskimi prazniki je nekdo na eurojackpotu zadel 60 milijonov evro. Od prvega žrebanja pred dvanajstimi leti je to že četrti taki srečnež (ali srečnica) pri nas, še dva pa sta zadela milijonček. Nesojeni sedmi je gospod Radovan, ki se zdaj na sodišču bori za svojo pravico. In skoraj 108 milijonov evrov, ki bi jih moral dobiti novembra predlani, ko naj bi na listku izbral zmagovalne številke. Na Loteriji Slovenije mu denarja niso izplačali, zato jih toži. 73-letnik je za konkurenčni časnik povedal, da je tistega dne na spletni stran podjetja videl objavljene ’njegove’ številke, kar na loteriji zanikajo. Pravijo, da je kombinacijo videl na neki drugi, ne njihovi strani. Ta vplačana kombinacija pri njih namreč ni bila nikoli dobitna, žrebanje, v katerem sodeluje 19 držav, pa poteka pred komisijo, v kateri je tudi policist. Gospod Radovan Loteriji še sporoča, da ni idiot ter da je dober računalničar.

Snedel sladke obljube

Zanimiva in z zgornjo tožbo ohlapno povezana je zgodba 43-letnega Američana, ki je januarja lani zadel več kot milijardo dolarjev. A da denar ne kupi sreče, že vemo, kakor tudi, da če ima nekdo srečo v kartah, je nima v ljubezni. Vendarle si je gospod milijarder kar sam skopal jamo, v kateri se je znašel – bivši partnerki in hčeri pa tudi očetu je namreč obljubil del dobitka, a besedo nato snedel. Zaradi laži ga zdaj tožijo. Bivšo partnerko je obtožil, da je prekršila dogovor o molku, češ da je njegovi družini razkrila novico o novem bogastvu, a se je izkazalo, da je to storil kar sam. In očitno na to ’pozabil’. Bivši partnerki očita še, da hoče javno razkriti njegovo identiteto. »Srečneža« toži tudi njegov oče. Sam od njega ni želel denarja, a mu ga je sin vendarle nenehno obljubljal. Za obnovo hiše in garaže, dodaten milijonček pa za mirnejše staranje. Pogoj pa naj bi bil, da se loči od svoje žene. Oče se je uprl. Zato doslej ni dobil še niti centa.

Ravs na tramvaju

Na tramvaju številka 6 v Zagrebu se je pred kratkim odvijala prava drama. Sredi belega dne sta se v ’ringu’ žalila, psovala, ’lasala’, boksala in brcala starejša gospoda, en pa je z lažjimi poškodbami celo pristal v bolnišnici. »Ven, ven, p**ka ti materina,« je kričal eden, ko je drugega držal v klinču, ter ga skušal spraviti skozi vrata. Ko se je ta uspel izviti iz nasilnega objema, so začele peti pesti, letele so brce, ki pa niso dosegle želenega cilja – mednožja. »Ti bi mene? Zdaj bom jaz tebe!« se je slišal vik in krik. Ko se je zdelo, da so se strasti že pomirile, gospoda pa se bosta vrnili k običajnim sobotnim opravilom, se je eden obrnil in drugega še parkrat oklofutal. Vmešal se je eden od potnikov, dodobra naveličan ravsa in čakanja na postaji, ter kar oba nagnal ven: »Tam se zmenita. Nekateri moramo v službo.«

Dolgoprsti upokojenec

Zdi se, da je upokojencem na Hrvaškem kar dolgčas, da se zapletajo v take in drugačne nevšečnosti. 76-letnika so pred dnevi na sodišču na enoletno pogojno kazen (s petletno preizkusno dobo) obsodili zaradi 27 vlomov in kraj med letoma 2014 in 2017. Oškodovanim mora tudi plačati za skoraj 9000 evrov odškodnine. Izbirčen ni bil – s seboj je odnesel vse, kar mu je prišlo pod roke: od umetniških del, televizij, anten, koles, orodja, posode, oblek, posteljnine, do alkohola, vina in olivnega olja. Stari znanec policije je dejanja priznal in se posul s pepelom. Pravi, da je zdaj drug človek, da je v penziji in bi samo rad imel mir.