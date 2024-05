Gre za učenca, katerega starši so prišli izlit svoj gnev v šolo. Že od začetka šolskega leta je veljal za težavnega in je pogosto nadlegoval svoje sošolce. Na šoli so se zato odločili, da ga odstranijo iz razreda. »Otrok je še vedno hodil v šolo, a je pouk spremljal na daljavo, ob njem pa je bil tudi učitelj. Zaradi njegove težavnosti se otroci niso upali več v knjižnico,« je za Jutarnji list spregovorila ravnateljica šole.

Učenec je po besedah ravnateljice vsak dan zmerjal sošolce, nadlegoval je dekleta in jih snemal s telefonom. Nekaj fantov je tudi udaril in jim grozi. Manjšega dečka je vrgel v zrak, drugega pa tako močno odrinil, da je z glavo udaril ob rob mize. Deček je tudi redno motil pouk z vpitjem, lajanjem ali mijavkanjem. Njegova razredničarka pa več mesecev med odmori ni zapustila razreda, ker je vedela, da otroci niso varni. Učenec je bil tako agresiven, da si otroci niso upali več v šolo. Starši pa so najeli tudi skupnega odvetnika.

V šoli so s pomočjo strokovnih služb in tudi ministrstva za šolstvo iskali rešitve, a učenčevi starši ne želijo sodelovati. Zdaj pa jih je presenetil neljubi dogodek, zaradi katerega so, kot pravi ravnateljica, še vedno v šoku. Njegovi starši vedno nastopajo agresivno. Učiteljica se je ustrašila, da bi se lahko njej ali otrokom kaj zgodilo, zato se je skupaj z njimi zaklenila v razred, je povedala.

O dogodku so obvestili tudi policijo, ki je potrdila, da so dobili prijavo, vendar niso zaznali elementov kaznivega dejanja.