Peto mesto Eve Terčelj je najboljša včerajšnja slovenska uvrstitev na evropskem prvenstvu kajakašev in kanuistov na divjih vodah v Tacnu, kjer so tekmovali v kajakašem krosu na izpadanje. Terčeljeva, ki je v tej disciplini lani na svetovnem prvenstvu v Londonu osvojila bronasto kolajno, je s taktično zrelo vožnjo v četrtfinalu zasedla drugo mesto, v polfinalu pa je bila na dobri poti v finale. Kljub najslabšemu startnemu položaju se je s spretnim manevrom do sredine proge prebila na drugo mesto, nato pa jo je v protitočnih vratih z brezkompromisnim napadom izrinila Britanka Setchellova. »V boju na protitočnih vratih sem bila v slabšem položaju, saj me je tekmica izbijala. Morda bi bilo bolje, če bi izbrala desna vrata. Žal do konca nisem več uspela izničiti zaostanka. Ne skrivam, da sem razočarana, saj je bila želja nastop v finalu,« je povedala Eva Terčelj, ki se bo zdaj skušala čim bolj privaditi na čoln za slalom, v katerem bo v soboto napadala visoka mesta.

Glede na to, da je bila v posamičnem nastopu v kajakaškem v sredo sedma, je bila izmed trojice v slovenski reprezentanci v najboljšem položaju Ajda Novak, bronasta z lanskega evropskega prvenstva v Liptovskem Mikulašu. Na zahtevni progi se ni znašla najbolje, saj je izpadla v četrtfinalu, kjer je bila v skupini tretja, prvenstvo pa je končala na devetem mestu. »Počutila sem se bolje kot v sredo, pričakovala sem dober nastop, a v krosu se vedno zgodijo nepričakovane stvari. Moj načrt je bil, da si priborim prednost na startu, a so tekmice zelo dobro branile svoje položaje. Borila sem se do konca, saj sem upala na napako tekmic, a jih ni bilo,« je razlagala Ajda Novak, ki je bila vesela bučne podpore s tribun, kjer je bilo veliko osnovnošolske mladine.

Tine Kancler je bil edini Slovenec v moškem delu tekmovanja, ki ga je končal že po četrtfinalu in zasedel deseto mesto. Potem ko je odlično startal, je izgubil dvoboj z Britancem Clarkeom, ki je specialist z kros, saj je postal svetovni prvak na zadnjih treh prvenstvih, včeraj v Tacnu pa še evropski prvak. Kancler se je nato še prevrnil, a vseeno prišel na drugo mesto, ki pa ga ni uspel zadržati do konca. »Clarke se je takoj zapodil vame, nisem imel prostora za veslanje. Ključno napako sem naredil v zadnjih protitočnih vratih, ko sem šel preveč naokoli, s čimer sem omogočil Britancu, da me je prehitel, saj se vrhunsko znajde, ko je malo prostora. Želel sem si več, a nisem razočaran,« je pojasnil Primorec Tine Kancler, ki ima kajak v genih, saj je bil njegov oče Joško vrhunski tekmovalec v spustu.

Zaradi vremenske napovedi, da bo reka Sava po padavinah zelo narasla, bo danes na evropskem prvenstvu v Tacnu prost dan. V soboto bodo tekmovanja kajakašic in kajakašev, v nedeljo pa kanuistov in kanuistk. Tekmovanje bodo z le eno vožnjo kvalifikacij, brez polfinala in finalom z 12 nastopajočimi. Zaradi visokega vodostaja bo start po zapornico, ki je sicer zaščitni znak Tacna.