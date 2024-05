»Izhodišča se tičejo predvsem razmejitve med javnim in zasebnim. In ta zakon bo poskrbel za krepitev javnega zdravstva in za to, da bo mešanja in prepletanja med javnim in zasebnim v bodoče bistveno manj,« je povedal. Izhodišča so šla po njegovih besedah včeraj v koalicijsko usklajevanje in jih bodo v prihodnjih tednih javno razgrnili.

Kot je še povedal Golob, bo zakon uredil zdravstvo tako, da bodo zaposleni v javnem zdravstvu svojo energijo in čas primarno posvečali delu v javnem zdravstvenem sistemu. »Na tem področju bodo seveda nadure dovoljene, medtem ko bo delo preko ur v zasebnih institucijah bistveno bolj oteženo, najverjetneje celo prepovedano,« je dodal Golob. Vnovič je zatrdil, da je zdravstvo največja prioriteta njegove vlade.