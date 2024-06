Na državnozborskih volitvah 2022 je od skupaj veljavnih 1.181.213 glasov volivcev zmagovita Gibanje Svoboda (GS) prejela 34,45 % ali 406.928 glasov, stranka SDS pa 23,48 % ali 277.349 glasov, kar pomeni 129.579 glasov več v korist GS. Na evropskih volitvah 2024 je od skupaj veljavnih 669.000 glasov volivcev sicer zmagala SDS s 30,65 % ali 205.049 glasovi, GS pa zbrala 22,15 % ali 148.184 glasov, kar pa je le 56.865 glasov več v korist SDS ali več kot dvakrat manj od GS leta 2022. Že iz prve primerjave obeh volitev se vidi, kako trdno in zvesto volilno bazo ima Janez Janša, to je okoli 12–16 % od približno 1,7 milijona volilnih upravičencev v Sloveniji v letih 2022 in 2024 ali približno 25–30 % vseh glasov volivcev.

V statistiki je eno osnovnih pravil, da čim večje je število meritev, v tem primeru število volivcev, tem bolj verodostojen in zanesljiv je rezultat, to je podpora volivcev eni ali drugi stranki, enem ali drugemu vodji le-te. In leta 2022 je na državnozborskih volitvah glasovalo 1,18 milijona volivcev, kar pomeni okoli 1,8-krat več, kot jih je glasovalo na minulih evropskih volitvah. Iz tega lahko sklepamo, da je letošnja Janševa zmaga skoraj dvakrat manj vredna ali verodostojna kot Golobova leta 2022 in da je primerjava z Macronovim porazom v Franciji le še en obupen Janšev poskus, kako bi zrušil sedanjo vlado in se spet dokopal do oblasti.

Andrej Šušterič, Proseniško