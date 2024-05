Približno 50 študentov je na fakulteti prenočilo že v noči s srede na četrtek. Noč je minila mirno in brez izgredov. Program, ki ga izvajajo med zasedbo, je sestavljen iz glasbenih vložkov, okroglih miz, izobraževanj in skupščin, na katerih odločajo o načrtih zasedbe. Zasedbo nameravajo nadaljevati, dokler fakulteta ne sprejme njihovih zahtev. Med drugim so zahtevali, da univerza nemudoma prekine sodelovanje z izraelsko univerzo Ban Ilan.

»Predstavnikom dekanata smo predstavili svoje zahteve in mnenje o sporočilih, ki jih je FDV objavila včeraj. Ob tem je dekan izrazil nekakšno podporo, a še vedno si želimo, da fakulteta to stori jasno in javno,« je za Dnevnik povedal predstavnik študentov Jan Vajgl. Ob tem je poudaril, da se je fakulteta na zasedbo odzvala zelo korektno, a z vprašljivim okolišanjem glede osnovnih zahtev študentov. Dekan dr. Iztok Prezelj je po Vajglovih besedah študentom obljubil, da bo vse njihove zahteve v ponedeljek na senatu fakultete prenesel vodilnim, ki naj bi o sprejetju zahtev glasovali. Ob tem je Vajgl poudaril, da je zasedbo študentov obiskalo več profesorjev, ki so jim izrazili podporo.

Podpora ni odvisna le od FDV

FDV je ob protestni zasedbi v sredo objavila izjavo za javnost, v kateri je poudarila, da so na fakulteti vedno podpirali vse miroljubne protestne aktivnosti, usmerjene v zagotavljanje miru in strpnosti v medčloveških odnosih. Dodali so, da z zaskrbljenostjo in zgroženostjo spremljajo poslabševanje humanitarnih in varnostnih razmer na območju Gaze ter da izrecno obsojajo in obžalujejo uporabo nasilja zoper civiliste, kršitve mednarodnega vojnega in humanitarnega prava ter namerno ustvarjanje nečloveških humanitarnih razmer v Gazi. Poudarili so tudi, da ima pravica Izraela do samoobrambe svoje humanitarne in pravne meje, ki so bile v primeru Gaze prekoračene.

Podporo študentom sta do včeraj izrazili le katedra za sociologijo in katedra za kulturologijo. Kot je poudaril dekan Iztok Prezelj, bodo zahteve študentov do ponedeljka uskladili z mnenji profesorjev in drugih akademikov in nato po odločitvi senata podali skupno izjavo. »Razumeti moramo, da je fakulteta za družbene vede del Univerze v Ljubljani, vse članice univerze pa se z zahtevami ne strinjajo,« je pojasnil. Prodekan Samo Uhan je ob tem dodal, da je fakulteta študentom že izrazila podporo. V prihodnjih dneh se bo sicer fakulteta za družbene vede v sodelovanju s humanitarnimi organizacijami dogovorila za zbiranje humanitarne pomoči za Gazo.

Iz Rafe zbežalo 80.000 ljudi Iz Rafe na jugu Gaze je v treh dneh, odkar je Izrael okrepil vojaške operacije v tem mestu, zbežalo okoli 80.000 ljudi, je sporočila agencija ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA). Izrael medtem nadaljuje okrepljene napade na Rafo, od koder so v četrtek poročali o eksplozijah. V bombardiranju hiše v zahodnem delu mesta je bilo po poročanju palestinske tiskovne agencije Wafa ubitih najmanj osem ljudi, med njimi trije otroci. Izraelska letala so napadla tudi območja okoli mejnega prehoda Rafa, ki ostaja zaprt, in obstreljevala vzhodni soseski Al Šuvejka in Al Dženeina. x šf, sta