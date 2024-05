Brezpogojna kapitulacija nacistične Nemčije je začela veljati 8. maja 1945 ob 23.01, kar so Francija, Velika Britanija in Združene države Amerike obeležile kot dan zmage v Evropi.

Na tradicionalni vojaški paradi ob 79. obletnici zmage nad nacistično Nemčijo, ki so jo danes pripravili na Rdečem trgu v Moskvi, je Vladimir putin poudaril, da Rusija ne bo dovolila nobenih groženj Zahoda in dodal, da so ruske strateške sile vedno v stanju pripravljenosti.

Na paradi, ki je potekala ob udeležbi več 9000 vojakov in prikazu najsodobnejše vojaške opreme, je Putin v svojem govoru povedal, da bo Rusija naredila vse, da bi preprečila globalni spopad, hkrati pa ne bo dovolila, da bi jim kdo grozil.

Putin se je ob tem spomnil vojakov, ki sodelujejo v posebni vojaški operaciji v Ukrajini. Pri tem je obtožil zahodne elite, da so pozabile na odločilno vlogo Sovjetske zveze pri porazu nacistične Nemčije in da podpihujejo konflikte po svetu.

Francoska tiskovna agencija AFP tudi poroča, da je Putin v zadnjem času okrepil svojo jedrsko retoriko. V začetku tega tedna pa je ruski vojski ukazal, naj izvede vaje s taktičnim jedrskim orožjem, ki bodo potekale v bližini meje z Ukrajino.