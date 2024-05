Letošnji tematski sklop za maturitetni esej pri slovenščini je nosil naslov Ujeti ali svobodni?, dijaki pa so morali prebrati Dogodek v mestu Gogi Slavka Gruma, Zaprta vrata Jeana Paula Sartra, Veliki briljantni valček Draga Jančarja in Naše skladišče Tjaše Mislej. Izbirali so lahko med dvema tipoma esejev, interpretativnim oziroma razlagalnim ter razpravljalnim. Slednji je nosil naslov Zakaj je bivanje za zaprtimi vrati in v skladišču peklensko. Interpretativni oziroma razlagalni esej pa se je nanašal na delo Dogodek v mestu Gogi Slavka Gruma. Dijaki so imeli na voljo 120 minut.

Navodila letos enostavnejša

»Izbral sem razpravljalni esej, ki mi je bil že med vajo najbližje. Zdi se mi odlično, da si dijaki lahko izberemo, katero vrsto eseja bomo pisali. Najprej sem pripravil osnutek, nato pa sledil navodilom, ki so nam jih dali na maturi. Napisati sem moral najmanj 600 besed, vendar sem jih napisal bistveno več. Mislim, da sem napisal okoli šest strani eseja,« je pisanje včerajšnjega eseja opisal Andraž Celinšek. »Pozoren sem bil na razdelitev eseja na uvod, jedro in zaključek ter pazil na slovnične napake,« je dodal. Dijakinja Naomi Zorman pa je menila, da je bilo za esej na razpolago premalo časa: »Težko je bilo odgovoriti na vsa vprašanja, ki naj bi se jih držali, ob tem pa paziti še na slovnične napake in vsebino. Upam, da sem pisala dobro, a do rezultatov je še kar dolga.« Oba pa sta se strinjala, da so bila navodila letos enostavnejša kot na preteklih maturah in tudi bolj jasno napisana.

Elektronski vpogled in digitalni ugovor na oceno

Pisni izpiti iz splošne mature se bodo nadaljevali v sredo, 29. maja, ko bodo dijaki pisali drugi del pisnega izpita iz maternega jezika. Takrat jih čaka tako imenovana druga pola, poudarek pa bo na slovnici in bralnem razumevanju. Prvega junija bodo pisali izpit iz angleščine, 8. junija pa iz matematike. Pisni izpiti tujih jezikov bodo potekali 6., 10., 12., in 13. junija. Med 30. majem in 14. junijem pa bodo na vrsti še pisni izpiti iz izbirnih predmetov. Po opravljenih pisnih izpitih, ki jih dijaki pišejo po vsej Sloveniji sočasno, sledijo še ustni izpiti. Ti potekajo na šoli, termine razpišejo učitelji, dijaki pa jih morajo opraviti med 10. in 21. junijem. Rezultati letošnje spomladanske mature bodo znani v četrtek, 11. julija, državni izpitni center (RIC) pa bo istega dne od sedme ure dalje maturantom omogočil dostop do ocen preko spleta. Lani je bilo v spomladanskem roku splošne mature uspešnih 91,6 odstotka kandidatov. RIC bo letošnjo statistiko objavil nekaj dni po uradni objavi rezultatov.

Letošnja izvedba mature prinaša nekaj novosti. Na podlagi novele zakona o maturi, ki je začela veljati konec prejšnjega tedna, bodo maturantom omogočili elektronski vpogled v izpitno dokumentacijo in ugovor zoper oceno. Novela ureja tudi vodenje osebnih podatkov, s čimer se bo razširila evidenca z osebnimi podatki, ki jih vodi RIC. Po novem se bodo tako shranjevali tudi elektronski naslovi kandidatov, kar posledično omogoča digitalni vpogled in podajo ugovora.

Tudi učenci se spopadajo s preizkusi

S testom iz slovenščine se je včeraj začelo tudi nacionalno preverjanje znanja (NPZ), ki letos čaka 22.315 šestošolcev na 498 šolah in 21.129 devetošolcev na 489 šolah. Jutri jih čaka še preizkus iz matematike. Trinajstega maja bodo učenci 6. razreda pisali test iz tujega jezika, medtem ko se bodo učenci devetih razredov preizkusili v tako imenovanem tretjem predmetu. Letos je ministrstvo za vzgojo in izobraževanje določilo, da bodo tretji predmeti fizika, likovna umetnost, prvi tuji jezik in zgodovina. Ti so nato naključno razporejeni po slovenskih osnovnih šolah. To pomeni, da bodo različne šole pisale različen tretji predmet, rezultat pri tem predmetu pa se ne prišteva k točkam, ki jih učenci potrebujejo za vpis na želeno srednjo šolo. RIC bo 3. junija devetošolcem in njihovim staršem omogočil dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja in izpisov dosežka preko spletnega mesta, 7. junija pa bodo vpogled v rezultate dobili še učenci 6. razredov.

Tako kot dijaki lahko tudi učenci uveljavljajo možnost poizvedbe, če menijo, da naloga ni bila ovrednotena v skladu z navodili za vrednotenje. Poizvedbe bodo potekale na matičnih šolah učencev tri dni od objave rezultatov.

*** Dijaki so morali prebrati Dogodek v mestu Gogi Slavka Gruma, Zaprta vrata Jeana Paula Sartra, Veliki briljantni valček Draga Jančarja in Naše skladišče Tjaše Mislej.

*** S testom iz slovenščine se je včeraj začelo tudi nacionalno preverjanje znanja, ki letos čaka 22.315 šestošolcev na 498 šolah in 21.129 devetošolcev na 489 šolah.