Čebele so ene od pomembnih opraševalcev, ki zagotavljajo hrano in prehransko varnost, trajnostno kmetijstvo, biotsko raznovrstnost ter pomembno prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in ohranjanju okolja. Zaščita čebel in čebelarskega sektorja tako dolgoročno prispeva k zmanjševanju revščine, lakote in ohranjanju zdravega okolja ter biotske raznovrstnosti. K sreči je v Sloveniji čebelarjenje, čeprav z enim panjem, postal trend, ki je posledica aktivnega promoviranja čebel in njenih produktov.

Čebele in kmetijstvo

Čebele so pomembne tudi z vidika trajnostnega kmetijstva in ustvarjanja delovnih mest na podeželju. Z opraševanjem namreč povečujejo kmetijsko pridelavo, s čimer ohranjajo pestrost in raznolikost na naših njivah in krožnikih. Poleg tega milijonom ljudi zagotavljajo delovna mesta in so pomemben vir prihodkov za kmete.

Ohranjanje okolja

Kljub vsemu znanstvene študije dokazujejo, da se pojavlja vse več negativnih vplivov na zdravje čebel, zaradi česar so te vedno bolj ogrožene. To pa od nas zahteva dodatno skrb za njihovo preživetje. Škodljivi dejavniki povzročajo padec odpornosti čebel, kar vpliva na njihovo dovzetnost za bolezni, škodljivce in podobno. To je poleg naštetega problematično tudi z vidika zaščite in ohranjanja okolja, saj čebele skrbijo za biotsko raznovrstnost v naravi in pozitivno vplivajo na celoten ekosistem, pri čemer so dober pokazatelj stanja okolja. Zato je Slovenija že leta 2011 med prvimi državami EU na svojem celotnem ozemlju prepovedala uporabo nekaterih čebelam najbolj škodljivih pesticidov.

Nadzor nad medovitostjo paše

Za čebele je v Sloveniji najpomembnejša gozdna paša, ki je obenem najpomembnejši vir njihove hrane. To je razumljivo, saj je več kot 60 odstotkov površine Slovenije pokrite z gozdovi. Glavni viri gozdne paše, kjer čebele nabirajo mano oz. medeno roso, so jelka ali hoja, smreka, macesen, bor, hrast, v manjši meri pa tudi več drugih vrst dreves. Poleg gozdne paše, na kateri čebele nabirajo mano, poznamo še paše, kjer rastline izločajo medičino ali nektar. Poleg cvetlic so najpomembnejše drevesne vrste, ki izločajo nektar javorji, divja češnja, robinija ali akacija, lipa in pravi kostanj. Da pa bi se čebelar lahko čim bolje pripravil na različne čebelje paše, mu pri napovedovanju medenja pomaga tudi strokovna služba, ki deluje v okviru Čebelarske zveze Slovenije in jo vodi Aleš Bozovičar.