Junak prejšnjega tedna po turnirski teniški zmagi serije masters v Madridu Andrej Rubljov ni skrival ponosa, ko je po slabih treh urah v finalu proti Felixu Auger-Aliassimu izkoristil zaključno žogico za zmago s 4:6, 7:5, 7:5. »Na uspeh v Madridu sem najbolj ponosen na vsej svoji dosedanji športni poti,« je priznal Rus po 16. turnirski zmagi v karieri in drugi letos, po Hongkongu na začetku leta na trdi podlagi. »Ponosen sem, saj sem se vsak nov dan počutil mrtvega. Bil sem povsem brez energije, zadnje tri dni sploh nisem spal. Ko pa sem stopil na igrišče, sem dal od sebe vso energijo in bil najboljši v ključnih trenutkih dvobojev,« je odgovarjal junak letošnjega Madrida.

Da je turnirska zmaga Rubljova v Madridu presenetljiva, kažejo številke. Rus namreč do prihoda v špansko prestolnico letos ni dobil niti enega dvoboja na pesku. V Monte Carlu ga je kot branilca naslova v uvodnem nastopu ugnal Avstralec Alexei Popyrin, v Barceloni pa Američan Brandon Nakashima. Pred prihodom v Evropo je doživel dva poraza na trdi podlagi v Indian Wellsu in Miamiju, tako da je imel zelo slabo popotnico. V Madridu je Rubljov dobil šest dvobojev, v četrtfinalu pa je s 4:6, 6:3, 6:2 izločil tudi domačina Carlosa Alcaraza.

Novak Đoković potrebuje dober rezultat pred Parizom

Turnir v Madridu je povzročil skrbi Janniku Sinnerju. Italijan v zadnjih tednih odločno napada prevlado Novaka Đokovića na mestu številke 1 svetovnega tenisa. Zmagovito pot v Španiji je končal v četrtfinalu, kjer je zaradi poškodbe kolka predal dvoboj Felixu Auger-Aliassimu. Da Južni Tirolec čuti močne bolečine, kaže dejstvo, da je odpovedal tudi turnir v Rimu, kjer ga je z nestrpnostjo pričakovala domača javnost. »Odpovedati moram svoj najljubši turnir v sezoni. To je nekaj najtežjega, kar lahko doživi športnik. Po pogovorih z zdravniki sem se odločil, da je takšna odločitev zame najboljša, v nadaljevanju pa me čaka ogromno dela, da se pripravim na Roland Garros,« je sporočil Jannik Sinner. Turnir serije masters v Rimu je odpovedal tudi Carlos Alcaraz. Španec je kot razlog navedel, da ga še naprej muči poškodba desne rame.

Prvi nosilec najmočnejšega turnirja v naslednjih dneh v Rimu bo Novak Đoković. Srb se letos še ni uvrstil v finale. Zaveda se, da pred vrhuncem peščene sezone v Parizu nujno potrebuje dober rezultat. Đoković poudarja, da se v Rimu vselej počuti odlično, saj ga na vsakem koraku spremlja veliko oboževalcev. Ker v italijanski prestolnici ne bosta tekmovala Sinner in Alcaraz, je že jasno, da bo ostal številka 1 svetovnega tenisa najmanj do 10. junija, torej do konca turnirja na Rolandu Garrosu, kjer bo branil naslov.

Iga Šwiatek bi potrebovala dva meseca premora

»Po takšnem dvoboju bi potrebovala dva meseca premora,« je po izjemnem finalu v Madridu povedala prva igralka sveta Iga Šwiatek. Poljakinja je namreč za svojo prvo turnirsko zmago v Madridu v finalu proti Belorusinji Arini Sabalenka rešila tri zaključne žogice. Znano je, da so v Madridu žogice zaradi nadmorske višine španske metropole najhitrejše med vsemi peščenimi mastersi sezone. Tudi zato je bila Arina Sabalenka še nevarnejša. »Najbolj sem ponosna, da sem se v odločilnih trenutkih počutila najbolje. Odigrati dvoboj, ki traja več kot tri ure, na takšnem nivoju je nekaj, na čemur lahko gradim naprej. Veselim se novih tekem v Rimu in kasneje na Rolandu Garrosu,« sporoča Iga Šwiatek.

V slovenskem tenisu je minuli teden odmevala vest, da se bo Slovenija novembra v odločilnem dvoboju za obstanek v svetovni skupini pokala Billie Jean King pomerila z Nizozemsko. Slovenke bodo igrale doma, lokacija pa še ni znana. Od slovenskih igralk se je prejšnji teden najbolj izkazala Veronika Erjavec, ki se je na turnirju v Wiesbadnu v Nemčiji uvrstila v četrtfinale. Ljubljančanko, ki na svetovni lestvici zaseda 176. mesto, je s 5:7, 7:5, 6:2 premagala Latvijka Darja Semenistaja (122.). Na istem turnirju je nastopila tudi Tamara Zidanšek (134.), ki si je privoščila neverjeten spodrsljaj. V prvem krogu peščenega turnirja jo je namreč s 6:2, 4:6, 6:3 izločila Nemka Nastasja Schunk (538.).

*** 129. mesto na svetovni lestvici zaseda najboljša Slovenka Kaja Juvan, ki je nazadnje igrala 17. januarja v Melbournu. 538. mesto na svetovni lestvici zaseda Nemka Nastasja Schunk, ki je na turnirju v Wiesbadnu premagala nekdanjo polfinalistko Rolanda Garrosa Tamaro Zidanšek.