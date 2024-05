Poplave so prizadele večji del zvezne države Rio Grande do Sul. Ulice glavnega mesta Porto Alegre so pod vodo, ljudje pa so se zatekli na strehe hiš v upanju, da ji bodo rešili. Nekateri so se v kanujih in majhnih čolnih premikali med poplavljenimi ulicami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Reka Guaiba, ki teče skozi mesto z 1,4 milijona ljudi, je po navedbah lokalnih oblasti dosegla rekordno visoko raven 5,3 metra.

Predstavniki civilne zaščite so danes sporočili, da pogrešajo še najmanj 101 osebo. Več kot 400.000 gospodinjstev je ostalo brez elektrike, več kot milijon ljudi pa nima dostopa do pitne vode. Približno 15.000 ljudi se je moralo zateči v zasilna bivališča.

Uničujoče poplave, do katerih je prišlo po večdnevnem deževju, so od začetka prejšnjega tedna prizadele 332 občin.

Eduardo Leite, guverner zvezne države Rio Grande do Sul, je dejal, da gre za katastrofo brez primere. Kljub postopni slabitvi padavin bi lahko število žrtev še močno naraslo, saj reševalci še niso uspeli doseči nekaterih območij. Za obnovo zvezne države bo zaradi ogromne škode potreben nekakšen Marshallov načrt, je dejal, pri čemer je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa mislil na ameriški program gospodarske podpore za obnovo Evrope po drugi svetovni vojni.

Brazilski predsednik Luiz Inácio Lula da Silva je poplave označil za eno najhujših naravnih nesreč v zgodovini Brazilije, vzrok za nevihtno deževje pa je pripisal podnebnim spremembam.