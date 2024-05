Kot so sporočili iz Zavod Super Glavce, je celjska ekipa FLL Black&White, katere člani so Maša Žlavs, Brina Hus, Neja Vogelsang, Julija Farčnik in Tjan Prtenjak, vodita pa jih učitelja Ingrid Zupanc Brečko in Žana Močivnika, s svojim robotom Pingotom, inovacijskim projektom Komplet Skuham.si in z izkazovanjem temeljnih vrednot FLL, kot so odkrivanje, inovativnost, vpliv, vključevanje/inkluzija, ekipno delo in zabava zasedla prvo mesto.

Skupina strokovnjakov izbere vsako leto novo temo, in sicer je to eden od aktualnih globalnih izzivov. V sezoni 2023/24 se izziv imenuje mojstrovina, kako si lahko pomagamo s tehnologijo in umetnostjo, da bi pritegnili druge ali še povečali njihovo zanimanje za naše hobije, aktivnosti, različne dejavnosti, ki bogatijo naš prosti čas.

V Sloveniji delajo po programu FLL v več kot 100 šolah. Osnova programa sta raziskovalno delo in izobraževalna robotika, posebnost vzgoja in izobraževanje v skladu z vrednotami naših programov - odkrivanje, inovativnost, vpliv, vključevanje/inkluzija, skupinsko delo in zabava, s katerimi udeleženci usvajajo veščine za 21. stoletje.

Sodobne tehnologije za humane namene

Program FLL in njegov koncept predstavljata učiteljem orodje, s katerim navdušujejo otroke in mladino za učenje, raziskovanje, jim približujejo steam poklice, učijo prepoznavanja in reševanja problemov, podjetnosti, spodbujajo ustvarjalnost, sodelovanje, deljenje znanj, izkušenj, navajajo na kritično razmišljanje, primerno komunikacijo in poudarjamo skupinsko delo oz. veščine, ki jih bodo otroci potrebovali v življenju in na poklicni poti.

Učijo se uporabe sodobnih tehnologij v koristne, humane namene. Udeleženci izkusijo, spoznajo vse korake resničnega procesa razvoja produkta: reševanje problema pod časovnim pritiskom, z nezadostnimi sredstvi in neznanimi konkurenti.

Zavod Super Glavce je organizacija s statusom organizacije v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja. Od leta 2012 je organizator in izvajalec programa in dogodkov FLL.