Federica Pellegrini prihaja v Portorož

Portoroški rožni vrt se bo 18. maja spremenil v eleganten vrtnični lounge, kjer bodo obiskovalci ob spremljavi glasbe okušali vrhunska vina in penine rosé. Dogodek Vrtnice & Rosé v organizaciji Turističnega združenja Portorož bo ponudil obilo dobre glasbe in izbrane kulinarike, letos bodo gostili tudi prav posebno zvezdo. Vrtnico Portorož bo v gredico slavnih posadila nekdanja vrhunska italijanska plavalka Federica Pellegrini. Priljubljena športnica je v svoji karieri osvojila olimpijsko zlato in srebro ter številne medalje na svetovnih in evropskih prvenstvih. Športno kariero je zaključila leta 2021, nato pa je svoje znanje in izkušnje začela usmerjati v mlado generacijo plavalk in plavalcev. Velja za eno najboljših italijanskih športnic vseh časov, o njej pišejo številni mediji in je redna gostja priljubljenih italijanskih pogovornih oddaj. Na omrežju instagram ima 1,9 milijona sledilcev.