Parižani, ki so imeli precej večjo posest žoge in tudi precej več strelov, so tekmo pričakovano začeli odločneje, hitro prišli do nekaj zaključkov, dvakrat tudi Goncalo Ramos in enkrat Kylian Mbappe, vendar ti niso bili nevarni. Obetavnejši poskus je bil v 12. minuti na drugi strani, ko so domači blokirali Karima Adeyemija.

A to je bilo tudi vse, kar sta ekipi ponudili v prve pol ure, v 31. minuti pa je z desne strani v kazenskem prostoru sprožil Ousmane Dembele, toda žogo v dotlej najlepši priložnosti poslal čez gol.

Borussia, ki je dvakrat igrala v finalu elitnega klubskega tekmovanja in ga v sezoni 1996/97 tudi osvojila, je v 35. minuti izpeljala nevaren protinapad, v katerega je stekel hitri Adeyemi, ki je z žogo prišel v kazenski prostor, zaključni strel pa mu je obranil Gianluigi Donnarumma.

Pri gostiteljih, ki so doslej enkrat igrali v finalu, je malce pozneje Vitinha poskusil od daleč, vendar je meril preveč po sredini, tako da je Gregor Kobel brez večjih težav ustavil žogo.

Takoj po začetku drugega polčasa so bili domači blizu vodilnemu zadetku, ko je Warren Zaire-Emery iz bližine zadel vratnico. Kazen za novo zapravljeno priložnost je sledila v 50. minuti, saj je Borussia povedla po kotu z leve strani in strelu z glavo Matsa Hummelsa, ki so ga domači branilci pustili povsem samega v bližini vrat.

Ramos bi v 60. in 63. minuti lahko izid poravnal, vendar je obakrat slabo streljal, v 62. pa je Nuno Mendes zadel vratnico, tako da se je okvir vrat zatresel že četrtič v tem dvoboju z rumeno-črnimi, ki so v 77. minuti znova zadeli, vendar je bil Hummels v izrazitem prepovedanem položaju.

V 80. minuti je Kobel obranil poskus Mbappeja, malce z njim je z glavo od blizu zgrešil Marquinhos, v 86. pa je Mbappe za nameček zadel še prečko nemških vrat. V teh trenutkih so močno pritiskali Francozi in še šestič v tem polfinalu zatresli okvir vrat, prečko je zadel še Vitinha v 88. minuti.

Drugi polfinale med Realom iz Madrida in münchenskim Bayernom bo v sredo ob 21. uri. Na prvi tekmi v bavarski prestolnici je bilo 2:2. Bayern bo lovil 12. finale, v dosedanjih 11 je šestkrat slavil, Real pa je v igri za 15. naslov, v finalu pa je doslej igral 17-krat.

Finale bo 1. junija na londonskem Wembleyju.