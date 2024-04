#glosa Kohabitacija

Oba sta rojena v Zagrebu, oba sta dalmatinskih korenin, oba sta končala pravno fakulteto in specializirala mednarodno pravo. Oba sta službovala na zunanjem ministrstvu in kot predstavnika svoje države v vrsti evropskih institucij. Zdaj zasedata najpomembnejši, najvišji funkciji v državi. Zoran in Andrej. Milanović in Plenković. Oba prisegata, da vselej govorita in delujeta izključno v dobro države (Hrvaške) in državljanov. Oba sta drug do drugega tako odkrita in brez dlake na jeziku, da ju bo njun dialog nedvomno pripeljal v politološke učbenike - v poglavje kohabitacija politikov novega kova.