Po podatkih francoske uprave za varnost letalskega prometa DGAC bo odpovedanih tudi približno 65 odstotkov letov na letališču v Marseillu in 45 odstotkov letov drugod po Franciji.

Med drugim sta bila odpovedana oba četrtkova leta med Parizom in Brnikom, je razvidno iz voznega reda Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana.

Sindikat zračnih kontrolorjev SNCTA je sprva za četrtek napovedal enodnevno stavko, a je danes dopoldne to odpovedal. Kot so dopoldne sporočili iz sindikata, so namreč z DGAC dosegli dogovor o višjih plačah in drugih ukrepih, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Vendar DGAC ni potrdila sporočila sindikata, prav tako nobena od strani ni objavila podrobnosti o domnevnem dogovoru.

Prav tako ni jasno, ali bosta dva manjša sindikata, ki sta prav tako podprla stavko, sledila zgledu SNCTA in odpovedala stavko.