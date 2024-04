Kot je dodala, si ne predstavlja dobrega sodelovanja, če nekdo s takimi žaljivimi besedami nastopa in žali celoten narod. »Pričakujemo, od Srbije, da v duhu evropskih vrednot, ki jih sama zagovarja, tudi deluje,« je še dejala ob robu zasedanja skupnega odbora Slovenija-Koroška.

Vučić je v torek dejal, da je Srbija padla v past, ki so ji jo nastavile ZDA, Švica in Slovenija. »Ko je zasedanje Varnostnega sveta zamujalo, sem se vprašal, za kaj gre, potem pa smo spoznali, da so se za to dogovorili z Američani, Slovenci in Švicarji. Ne ve se, kdo je odvratnejši, Slovenci ali kdo drug,« je dejal.

Na ponedeljkovo zasedanje Varnostnega sveta ZN o Kosovu je kosovska predsednica Vjosa Osmani namreč pripeljala več kosovskih Albank, posiljenih med vojno, da bi pričale o srbskih zločinih.

V govoru v ZN, ki ga je objavila tudi na družbenem omrežju X, je izpostavila, da je bil Vučić del režima nekdanjega srbskega predsednika Slobodana Miloševića, in od njega zahtevala opravičilo. »Žrtve tega režima stojijo tu. Vzemite si čas in se jim opravičite. Pokažite, ali imate v sebi vsaj še trohico človečnosti,« je dejala.

Vučić jo je nato v torek obtožil, da je pred prihodom na zasedanje v New Yorku lagala, da so ženske, ki jih je pripeljala s seboj, članice njenega kabineta. Potem ko se je izkazalo, da niso, jih protokol ZN po Vučićevih besedah ni spustil na zasedanje, dokler »ni posredovala ena od velikih sil.«

Srbsko veleposlaništvo v Ljubljani sicer vodi odpravnik poslov. Slovenija namreč še vedno naj ne bi podelila agremaja kandidatu za veleposlanika v Ljubljani Zoranu Đorđeviću, vzrok naj bi bili po poročanju medijev pomisleki v varnostno-obveščevalnih krogih.

Dogajanje v New Yorku

Na sedežu Združenih narodov v New Yorku namreč potekajo pogajanja o vsebini resolucije o Srebrenici, s katero bi določili mednarodni dan spomina na genocid Bošnjakov, in pogovor o razmerah na Kosovu.

Slovenija resolucijo o Srebrenici podpira: »Odločili smo se za sopokroviteljstvo resolucije, ker gre za to, kakšno sporočilo posredujemo generacijam, ki prihajajo za nami. To je težka zadeva, vendar moramo priznati, kaj smo naredili v preteklosti, da lahko gremo v prihodnost,« pravi predsednica države Nataša Pirc Musar.

Vojska bosanskih Srbov pod vodstvom generala Ratka Mladića je leta 1995 na območju Srebrenice, ki je bilo pod zaščito ZN, v desetih dneh pobila 8732 muslimanskih moških in fantov.

Predlog resolucije, ki takšna dejanja obsoja, so poleg Slovenije kot so-pokroviteljice podprle še Albanija, Čile, Bosna in Hercegovina, Finska, Francija, Irska, Italija, Jordanija, Lihtenštajn, Malezija, Nizozemska, Nova Zelandija, Turčija in ZDA.

Medtem sta predsednica in predsednik Kosova in Srbije Vjosa Osmani in Aleksandar Vučić med rednim zasedanjem o delu Misije ZN na Kosovu (Unmik) v Varnostnem svetu ZN podala vsak svoje stališče o dogajanju. Po besedah srbskega predsednika Aleksandra Vučića je položaj za srbsko manjšino grozen, po besedah kosovske predsednice pa imajo Srbi na Kosovu zagotovljene vse pravice.

Rusija se je postavila na stran Srbije, večina ostalih je k ureditvi razmer in zmanjšanju napetosti pozivala obe strani.

Slovenski veleposlanik pri ZN Samuel Žbogar je dejal, da je na obeh straneh veliko nezaceljenih ran, in se vrnil 25 let nazaj v čas posredovanja zveze Nato na Kosovu, ki je ustavilo pobijanje kosovskih civilistov. »To debato imamo dvakrat na leto. Člani Varnostnega sveta se soočajo z dvema realnostma. Četudi je v vsaki nekaj resnice, jima Varnostni svet ne pomaga k zbližanju in te debate služijo kot poudarjanje razlik, ne pa kot iskanje rešitev,« je še dejal Žbogar.

Slovenijo je Vučić omenil tudi po koncu razprave: