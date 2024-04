Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v varnostnem svetu pokazal fotografijo posiljene in ubite Srbkinje s Kosova v odgovor na prisotnost albanskih žrtev srbskih posilstev na Kosovu pred 25 leti. Njihovo prisotnost je označil za past in za eno od odgovornih označil Slovenijo. (Foto: Lev Radin/Sipa USA via Reuters C)