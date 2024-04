Riviera Crikvenica, eno najstarejših letovišč v Sredozemlju, je dobila ime po očarljivem mestu Crikvenica. Hoteli in kampi, umeščeni vzdolž obale, a še vedno blizu središča, predstavljajo bogato tradicijo, najstarejši na Jadranu pa so danes preoblikovani v hotele z bogato ponudbo. Današnji sodobni hoteli skupine Jadran, d. d., ohranjajo prvotno zunanjo arhitekturo, hkrati pa s preoblikovano notranjostjo, ki je v skladu s sodobnimi trendi, predstavljajo izziv za vse sodobne goste, ki si želijo doživetja z bogato tradicijo, zgodbami, okusi in vonji.

Pestra zgodovina hotela

Boutique Hotel Esplanade, katerega zgodovina sega v leto 1930, je bil v zadnjih letih prenovljen v okviru naložb skupine Jadran. Z dodatkom sodobnega dizajna je tako znova zasijal v nekdanjem sijaju. Gostom danes ponuja vse, kar Boutique Hotel Esplanade predstavlja; od personaliziranih storitev, interneta, parkirišča, udobnih sob do velneških in zdraviliških tretmajev ter s posebnim poudarkom na izjemnih kulinaričnih doživetjih. Kot so nam povedali, razmišljajo, da bi v prihodnjih letih naredili korak v drugo smer in bi v hotel sprejemali le odrasle, polnoletne goste. No, še vsaj to poletje pa bodo z veseljem gostili tudi družine – v ta namen imajo tudi nekaj povezovalnih sob, v goste pa radi sprejmejo tudi družinskega psa. Sicer je eden glavnih adutov hotela tik ob morju hotelska kulinarična ponudba. Ta je obogatena s tradicionalnimi in lokalnimi okusi, obsega paleto mednarodnih kulinaričnih dobrot s težnjo k vrhunski restavracijski ponudbi. Posebej velja omeniti hotelsko ponudbo žganja Hall of Fame z impresivnim izborom 101 craft žganice iz vse Hrvaške.

Velika prednost Jadranovega portfelja hotelov in kampov je njihova cestna povezava in dostopnost do vseh vrst prevoza pa tudi bližina večjih mest, kot so Reka, Zagreb in Ljubljana. Predsednica uprave Jadran hotela in kampov Irine Tomić zagotavlja, da ima riviera Crikvenica v vseh pogledih resnično moč priljubljene turistične destinacije, in prepričana je, da jo lahko povzdignejo nazaj na mesto, ki ji pripada. »Kot naša vrata v Evropo, avtomobilska destinacija na dosegu roke, prepoznana tudi kot oaza dobrega počutja, s čudovitim naravnim okoljem, zdravilnimi danostmi, logistiko za športni turizem, počitniški turizem, družinski in poslovni turizem, vse to je povzeto v tej nekoliko pozabljeni destinaciji. Imam veliko željo posvetiti se rebrandingu in repozicioniranju družbe Jadran in s tem mesta ter konceptualizirati naše hotele v sinergiji z glavnimi prodajnimi značilnostmi same lokacije, da bodo končno postali tržno pozicionirani in prepoznavni po svojih izdelkih, storitvah in celotni ponudbi. Jadran je pripravljen na popolno preobrazbo in zelo sem vesela nesebične podpore samih lastnikov pa tudi lokalne samouprave in uprave, turistične skupnosti, lokalne skupnosti in vseh naših partnerjev.«

Poleg uživanja v Jadranovih hotelih in kampih so gostom Crikvenice na voljo različne aktivnosti, od kulturnih do športnih, prav tako ne gre prezreti številnih dogodkov, ki se odvijajo vse leto. Obiskovalci lahko obiščejo Muzej mesta Crikvenica, vinorodna regija Vinodolska dolina pa v vinskih kleteh, kot sta Grand Estate Village Winery in Vinarije Pavlomir, gostom ponuja uživanje v kakovostnih vinih.