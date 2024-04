»V teh časih se zdi, da je vsaka uspešna ženska klon druge uspešne ženske, vse so enake, zato je enostavno preveč ene in iste glasbe. Če si na spotifyju zavrtiš eno skladbo, te zasujejo z mnogimi drugimi, ki so tej na las podobne,« je v intervjuju za The Standard povedala Courtney Love in se v nadaljevanju nekaterih izvajalk lotila tudi poimensko. »Taylor Swift ni pomembna. Morda je privlačna za mlada dekleta in verjetno je celo Madonna današnjega časa, a kot umetnica je nezanimiva,« je bila ostra Courtney Love in nato omenila še Lano Del Rey, ki jo je včasih zelo cenila, in Beyonce: »Lane ne maram, vse odkar je priredila pesem Johna Denverja. Resnično mislim, da bi ji prijal kakšnih sedem let dolg premor od petja. Pa se mi je včasih zdela super. Ideja, da je Beyonce posnela album s country glasbo, pa mi je bila všeč, sploh zaradi tega, ker se je vseskozi zdelo, da je ta zvrst rezervirana za belopolte glasbenike. Koncept mi je zato strašno všeč, njene glasbe pa enostavno ne maram.«