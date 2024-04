Zvezdnikov strah pred enajstmetrovko

‘Na živce mi gredo igralci, ki pri penalu ne vzamejo zaleta,« meni stari ortodoksnež. Minevajoči teden je bilo nogometnih enajstmetrovk rekordno število. Vprašanje, če že kdaj toliko, kar se tolmači s spremembo pravil, da goli v gosteh ne štejejo več dvojno. Vnovič je nekaj čislanih nogometnih zvezdnikov, kot Luka Modrić in Bernardo Silva, neugledno podleglo pritisku, česar smo sicer že vajeni. Maradona, Baggio, Platini, Waddle, Stojoković, Del Piero, Toti, Messi in še bi lahko naštevali virtuoze, katerih kariero so med drugim zaznamovali tudi zgrešeni streli z enajstih metrov, kar pa si je razlagati s tem, da gre za igralce, ki hočejo izvedbo bodisi nadgraditi s presežnim vtisom bodisi so zaradi strahu pred sramoto premalo prostodušni, da bi žogo brcnili brezkompromisno močno, hitro in v enega od kotov. Kar je najboljši recept in kot to praviloma storijo branilci ali vratarji.