Za košarkarji Cedevite Olimpije so težki dnevi. Klofuta, ki so jo dobili v ponedeljek na prvi četrtfinalni tekmi lige ABA v Beogradu proti Megi, je bila močna. 119 prejetih točk kaže na porazen odnos košarkarjev in slabo pripravo trenerskega štaba. Vprašanje je, kaj lahko Zoran Martić pred jutrišnjo drugo tekmo še naredi, saj so mladeniči iz beograjskega kluba, ki povprečno štejejo vsega 19,8 leta, delovali superiorno.

Številne poletne napake

Da bi lahko bili pred Cedevito Olimpijo težki meseci, je bilo mogoče slutiti že poleti. Znižan proračun za prvo moštvo, mačehovski odnos do Alena Omića in Zorana Dragića ter prevelika moč odločanja trenerja Simoneja Pianigianija, o katerem so krožile zaskrbljujoče zgodbe, niso obetali veliko dobrega. Kot tudi ne sestava moštva. Italijanski strateg je ključe moštva zaupal ameriškemu organizatorju igre Justinu Cobbsu, a je ta daleč od igralca, ki je navduševal pri Budućnosti. Počasna igra, ki jo goji v napadu, in stalno zamujanje v obrambi sta med najbolj perečimi težavami Olimpije že vso sezono. To se je spet potrdilo v nedeljo, ko je bila Mega kakovosten razred nad zmaji, Cobbs pa simbol nemoči košarkarjev v zelenih dresih.

A Cobbs ni edina napaka pri sestavi moštva, ki so si jo v zmajevem gnezdu privoščili. Posledično se v slačilnici ni razvila prava kemija, povratek Omića in Dragića pa tudi zato ni imel vidnejšega učinka. Kot tudi ne zamenjava na trenerski klopi. Zoran Martić ni uspel predramiti moštva, ki je bilo slabo fizično pripravljeno in ki v ključnih poletnih mesecih ter na začetku sezone ni postavilo taktičnih principov v igri. Martićeva naloga je tako bolj kot ne bila, da sezono mirno pripelje do konca, v novo pa naj bi se klub podal precej bolj ambiciozno. A tudi v tem pogledu se ni izšlo po željah. Poraz na prvi četrtfinalni tekmi proti Megi bo šel v zgodovino, saj je 119 prejetih točk rekord v končnici lige ABA.

Boljša obramba in več teka

Pri Olimpiji zdaj upajo, da se bo moštvo sestavilo vsaj za drugo tekmo v Stožicah, a je Martić že večkrat potožil, da ne ve, kakšen obraz moštva naj pričakuje. To pa je odraz ekip, v katerih stvari ne delujejo tako, kot bi morale. »Po dolgem času spet igramo doma, nazadnje smo pred skoraj mesecem dni. Dejstvo je, da moramo predvsem popraviti našo igro v obrambi, hkrati moramo teči bolje, kot smo v Beogradu. Če bomo to naredili, se lahko nadejamo tretje tekme,« sporoča trener Zoran Martić, medtem ko košarkar Olimpije Zoran Dragić pravi, da je bila zaušnica v Beogradu zanj in soigralce dobra lekcija. »Na prvi tekmi v Beogradu nismo pokazali pravega obraza. V vseh segmentih igre smo bili slabši od naših tekmecev. Nedeljska tekma je izredno pomembna, saj želimo izenačiti serijo in izsiliti tretjo tekmo, na kateri se bomo borili za mesto v polfinalu. Predvsem moramo prikazati več energije, več želje po zmagi, več borbe drug za drugega, vse drugo bo nato prišlo samo od sebe.«

Liga ABA, četrtfinale, druge tekme: Zadar – Budućnost 73:80 (naprej Budućnost z 2:0 v zmagah), jutri ob 18. uri: Igokea – Partizan (Partizanvodi z 1:0 v zmaga), ob 20. uri: Olimpija – Mega (0:1), ponedeljek ob 18.30: Studentski centar – Crvena zvezda (0:1), polfinale: Crvena zvezda/Studentski centar – Mega/Olimpija, Partizan/Igokea – Budućnost.