(Nedeljski dnevnik) Slovenci po svetu: Katja Praznik iz New Yorka, kjer je k zdravniku vselej treba z denarnico

V kritiki ameriške kapitalistične družbe, ki temelji na veliki družbeni razslojenosti, je sociologinja Katja Praznik zelo natančna. Paradoks je, da se je v zvezno državo New York pred dvanajstimi leti iz Ljubljane, kjer je študirala in delala, preselila zaradi službe. Po letih prekarstva na neodvisni umetniški sceni v Sloveniji je namreč kot izredna profesorica na podiplomskem programu kulturnega menedžmenta in na oddelku za globalne študije spola in seksualnosti na Državni univerzi New York dobila redno zaposlitev. Ta ji je v primerjavi z negotovimi materialnimi okoliščinami doma sicer v neizprosni kapitalistični družbi čez lužo prinesla ne le boljših, temveč dobre delovne pogoje.