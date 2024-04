Sedem porotnikov so izbrali že v torek, vendar sta dva potem v četrtek odpadla. Ena od porotnic je bila izločena, ker je bila zaradi medijskega poročanja njenim sorodnikom in prijateljem razkrita njena identiteta, drugega pa so ujeli na lažeh.

Sodnik Merchan je medije, ki imen porotnikov ne smejo objavljati, prosil za diskretnost pri poročanju, da ne bi posredno razkrili identitet prič ali porotnikov.

Pred začetkom sojenja, ki se bo predvidoma začelo v ponedeljek z zasliševanjem prič, morajo izbrati še pet od šestih rezervnih porotnikov, ki bodo lahko vskočili, če bo kateri od dvanajsterice v prihodnosti odpadel.

Trump je obtožen ponarejanja poslovnih listin v povezavi s plačilom pornografski igralki Stormy Daniels za molk o spolnem odnosu z njim pred predsedniškimi volitvami 2016. V primeru obsodbe - pri čemer mora biti odločitev porote soglasna - mu v najslabšem primeru grozi več kot deset let zapora.

Nekdanji predsednik ZDA in kandidat republikancev za prihajajoče presedniške volitve, ki obtožbe zanika, se je v četrtek ponovno pritožil, češ da zaradi sodnega procesa ne more voditi predsedniške kampanje. »Že dneve sedim tu od jutra do večera v tisti mrzli sobi,« je dejal in sojenje označil za zelo nepošteno.

Merchan je Trumpu odredil, da mora biti med sojenjem vsak dan prisoten v dvorani, sicer ga bo poslal v pripor. Sodnik mu je zabičal tudi, da ne sme ustrahovati ljudi, povezanih s primerom, ob tem pa mora že prihodnji teden odločati o zahtevi tožilcev, da Trumpa kaznuje zaradi žaljivih objav na družbenih omrežjih proti pričam in porotnikom.

V ponedeljek bodo predvidoma zaslišali prve tri priče, tožilci pa Trumpovim odvetnikom niso želeli izdati njihove identitete, da bi preprečili ustrahovanje prič. Sodnik je tožilcem ugodil in zavrnil tudi prošnjo odvetnikov za razkritje imen prič ob obljubi, da jih bodo skrili pred Trumpom.

Na seznamu prič tožilstva sta med drugim tudi Stormy Daniels in nekdanji Trumpov odvetnik Michael Cohen, ki trdi, da je igralki po Trumpovem navodilu plačal 130.000 dolarjev za molk o spolnem odnosu. Ni pa še jasno, kdaj bosta na vrsti za zaslišanje.