V brazilskem Rio de Janeiru se je pred dnevi odvil izjemno nenavaden dogodek. Erika Vieira Nunes je namreč na banko prišla v društvu svojega 68-letnega strica Paula Roberta Brage. Na invalidskem vozičku ga je pripeljala do mize, kjer so ju čakali dokumenti za podpis kredita v višini tri tisoč evrov. »Ni videti preveč dobro,« je stanje gospoda komentiral zaposleni in celotno dogajanje posnel. Gospa Erika je njegovo zaskrbljenost skušala pomiriti z navedbami, da je stric že po naravi bolj blede in molčeče sorte, Paula pa prigovarjala in spodbujala, naj vendarle podpiše papirje.

Podpirala mu je glavo, ki mu je omahovala na ramena, pomagala mu je tudi pri držanju pisala v rokah. »Me slišiš? Ti moraš podpisati, jaz ne morem namesto tebe. Če se ne počutiš v redu, se lahko vrneva v bolnico,« mu je še svetovala. Gospod dokumentov ni podpisal, saj jih tudi ni mogel. Bil je namreč mrtev. Nečakinja je v banko torej pripeljala truplo. Zaposleni so poklicali policijo, reševalci pa so na kraju potrdili smrt. Žensko so aretirali zaradi suma poskusa goljufije in skrunitve trupla.

»Ni bilo tako. Paulo je bil ob prihodu na banko še živ. Imamo priče, ki bodo to potrdile,« pa pravi odvetnica osumljene Ana Carla de Souza Correa. Obdukcija je pokazala, da je bil stric Paulo mrtev že več ur. Preiskava bo pokazala, ali je šlo za organizirano prevaro, ali je moški umrl nasilne smrti in ali je aretirana zares njegova sorodnica.

»Vsak, ki pogleda posnetek, lahko vidi, da je moški mrtev. In ona je to vedela. Mrtev je bil že najmanj dve uri prej,« je za lokalne medije dejal vodja preiskave Fábio Luiz Souza, ki česa podobnega v svoji 22 let trajajoči policijski karieri še ni doživel.