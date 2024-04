AVK je preiskala prostore dobaviteljev 13.000 prenosnih računalnikov državi, katerih nakup je bil tudi eden glavnih razlogov za interpelacijo ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh. Preiskavo so izvedli prejšnji četrtek na podlagi odredbe ljubljanskega okrožnega sodišča zaradi utemeljenega suma, da so dogovarjala o cenah in usklajevala pri oddaji ponudb.

Kot so ob tem pojasnili na agenciji, se naj bi preiskana podjetja dogovorila glede cen osebnih računalnikov v postopkih oddaje javnih naročil in si pri tem razdelila naročila ter po tem tudi usklajeno ravnala pri oddaji ponudb v teh postopkih, zlasti v primeru javnega naročila ministrstva za digitalno preobrazbo. To lahko po navedbah agencije predstavlja omejevalni sporazum in usklajeno ravnanje med podjetji, katerega cilj je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco na ozemlju Slovenije in na znatnem delu notranjega trga EU ter bi lahko prizadelo trgovino med državami EU.

»Dejstvo, da je bila preiskava izvedena, ne prejudicira kršitve zakona o preprečevanju omejevanja konkurence ali pogodbe o delovanju Evropske unije, niti ne izida samega postopka oziroma njegove uvedbe,« so ob tem še poudarili na agenciji.

Posnetki Ministrstva za digitalno preobrazbo

Glavnina računalnikov je še vedno v skladišču v Logatcu. 10.000 računalnikov naj bi razdelili na podlagi razpisa Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada. Preostale naj bi prejeli vrtci in osnovne šole, nekaj pa so jih že razdelili občinam, prizadetim v poplavah in plazovih.

