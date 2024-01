Pred tednom dni je ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh razkrila, da so od 13.000 kupljenih doslej razdelili le 39 računalnikov. 12.961 jih čaka, kot je vidno s posnetkov, ki so nam jih poslali, v originalnih embalažah v skladišču v Logatcu, je na včerajšnji seji parlamentarne komisije za nadzor javnih financ povedal Miroslav Kranjc z ministrstva.

Posnetki Ministrstva za digitalno preobrazbo

Oktobra lani smo razkrili, da so prenosnike kupili na 6,5 milijona evrov vrednem javnem naročilu. Tedaj so pojasnjevali, da so namenjeni ranljivim skupinam, vrtcem in osnovnim šolam, pa tudi žrtvam poplav. Toda razpis za dobavo računalnikov je bil objavljen 21. julija, torej 14 dni pred poplavami 4. avgusta, kar priča o tem, da računalniki niso mogli biti v izhodišču namenjeni poplavljencem, saj ob naročilu poplav še ni bilo.

Posnetki Ministrstva za digitalno preobrazbo

Mehanizem za izposojo računalnikov bi sicer moral začeti delovati z novim letom, a se je zapletlo pri pripravi uredbe, ki podrobneje določa njegovo delovanje. »V vladno proceduro smo dali uredbo, ki je bila oblikovana po željah ministrstva za delo, vendar ni bila všeč službi vlade za zakonodajo, ko pa smo jo popravili v skladu z željami vladne službe, pa ni bila več všeč ministrstvu za delo,« je dejal Kranjc. Uredba je tako v medresorskem usklajevanju.

KPK v zvezi z nakupom računalnikov vodi postopek predhodnega preizkusa. Med drugim jih zanimajo podrobnosti odločitve o razpisu in sredstvih za nakup, razlogi, da so razpis razdelili na štiri dele, analiza potreb po računalnikih ter ali in kdaj so stopili v stik s šolami in vrtci.

»Veselim se pregleda, ker se bo še enkrat pokazalo, da so bili vsi postopki izpeljani pravilno in zakonito, ter da s tem nakupom izpolnjujemo zakonske obveznosti, ki so določene v noveli zakona o spodbujanju digitalne vključenosti,« je o preiskavi dejala Stojmenova Duh.