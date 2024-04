V dražbeni hiši so ob tem poudarili, da so skico prodali za kar 33-krat več od ocenjene vrednosti, ki so jo ocenili na nekaj manj kot 10.000 ameriških dolarjev. Na skici je marmorni blok, na njem pa je napisana beseda simile oziroma podoben.

Po mnenju strokovnjakov je skica najbrž nastala v času, ko je Michelangelo slikal znameniti strop Sikstinske kapele v Vatikanu. Skico spremlja pismo, ki ga je leta 1836 napisal Cosimo Buonarroti, Michelangelov zadnji neposredni potomec. V pismu ponuja delo svojega prednika Michelangela siru Johnu Bowringu, bodočemu guvernerju Hongkonga, čigar podpis je na dnu lista.

Pismo in skica sta bila pritrjena na hrbtno stran risbe, ki je bila desetletja v zasebni zbirki. Na skici sicer ni umetnikovega podpisa, vendar raziskave kažejo, da je kvadrat s pripisom Michelangelovo delo.