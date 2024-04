»V šestih letih sem s člansko vrsto doživel veliko lepega, dosegel vse, kar se osvojiti da v smučarskih skokih. Vesel sem, da smo dosegli veliko uspehov, da lahko potegnemo črto, da je krog sklenjen. Reprezentanco zapuščam v zelo dobrem stanju, tudi podmladek je odličen, tako da se pot mojega naslednika lahko nadaljuje,« je na novinarski konferenci uvodoma dejal Zupančič, ki je bil na čelu slovenske ženske vrste od leta 2018.

V tem času so slovenski ženski skoki dosegli praktično vse mejnike. Pod njegovim vodstvom so Slovenke osvojile pokal narodov (v sezoni 2021/22), v svetovnem pokalu so slavile 18 posamičnih zmag (od skupno 20), Nika Križnar (2020/21) in Nika Prevc (2023/24) pa sta si priskakali velika kristalna globusa.

Ob tem je Uršo Bogataj popeljal na olimpijski tron (Peking 2022), Klinec do svetovnega naslova v Oberstdorfu 2021, Križnar pa tudi do bronastih kolajn na OI 2022 in nordijskem SP 2021. Po koncu olimpijske zime 2021/22 je sicer že podal svoj odstop, vendar si je čez nekaj časa premislil in kljub vsemu ostal selektor.

Zupančič: »Že v Planici na finalu sezone sem vedel in se odločil«

Kot je razkril na novinarski konferenci, se je Zupančič že pred časom odločil, da ne bo več nadaljeval na čelu reprezentance. »Že v Planici na finalu sezone sem vedel in se odločil, da bo to moja zadnja tekma na mestu glavnega trenerja slovenske reprezentance.«

»Tisti, ki bo prišel za Zoranom, bo stopil v res velike čevlje. A hkrati bo dobil v roke ekipo, ki je najboljša na svetu,« je ob tem dodal Gorazd Pogorelčnik, vodja panoge pri Smučarski zvezi Slovenije, in se dosedanjemu trenerju zahvalil za opravljeno delo.

Borut Meh, predsednik smučarskih skokov, ni skrival žalosti, da se je Zupančič odločil za odhod. »Nisem vesel, da se je Zok odločil za konec sodelovanja. To smo sicer pričakovali. Že pred dvema letoma je o tem razmišljal. Naša želja pa je, da bi ga nekako obdržali v sistemu, da bi svoje izkušnje in znanje prenašal naprej. Za zdaj se še dogovarjamo.«

»Šport je lep, a pogosto tudi težek. Jaz sem skušal biti do celotne ekipe pošten, spoštljiv, velikokrat sem bil tudi starševski, naša povezava z dekleti je bila močna in nikdar mi ni bilo vseeno, kaj se dogaja s tekmovalkami. Na stopnji, ko so uspehi največji, je na eni strani veselje, na drugi pa tudi razočaranje. V tekmovalke je bilo vloženo veliko energije, da smo lahko vlekli voz celotne ekipe,« je o razlogih za odhod povedal Zupančič.

»Zaradi vseh napetosti, ki jih prinese vrhunski šport, sem si nabral tudi nekaj zdravstvenih težav, ki sem jih v preteklosti ignoriral, zaradi dela pa sem ignoriral tudi marsikaj drugega. Posvetila je rumena lučka in moram se malenkost ustaviti,« je dodal.

Mesto glavnega trenerja bo zasedel Tepeš. »Morda se bo Jurij bolje znašel v družbi novinarjev, kot sem se jaz. Vsekakor je pridno nabiral izkušnje z mladimi, dobro je delal tudi z Niko Prevc in ne dvomim, da mu ne bi šlo dobro.«

Smučarske skakalke se bodo zbrale na skupnem treningu in priprave na novo sezono začele že 22. aprila. Za zdaj pri SZS še niso imenovali ekipe pomočnikov okrog novega glavnega trenerja. V igri za trenersko mesto je bil tudi dosedanji Zupančičev pomočnik Anže Lavtižar, ki pa se je že januarja odločil za odhod iz smučarskih skokov po koncu sezone, je navedel Pogorelčnik.

»Super je, ko narediš svoje delo. Slovo pa je vedno težko,« je za konec dejal 48-letni Zupančič na vprašanje o tem, s kakšnimi občutki se poslavlja z vrha. Za zdaj še ne ve, ali sodelovanje s krovno slovensko zvezo nadaljeval v kakšni drugi vlogi ali ne.

»Pogovarjamo se, nekaj ponudb je bilo, sam se bom poskušal v najboljši meri odločiti za naprej. Najprej moram pogledati nase in na mojo družino. Kakšna bo odločitev, pa bo jasno v bližnji prihodnosti.«