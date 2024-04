Policisti PP Metlika so našli nepridiprave, ki so prejšnji teden na pokopališču Svetica na Hrastu pri Jugorju poškodovali več grobov in z njih še kradli. Preiskava je pokazala, da so se osredotočili na 25 grobov, s katerih so ukradli nagrobno opremo, najemnikom zemljišč pa so povzročili škodo. »Gre za štiri osumljence iz dveh naselij v okolici Metlike, stare 57, 18, 16 in 15 let. Enemu so že zasegli s pokopališča ukradene predmete,« so potrdili na PU Novo mesto.

Nepridipravi so z grobov odtrgali bakrene in druge vaze, svečnike, ponekod pa so tudi potrgali črke s spomenikov. Lastnike grobov je policija ugotavljala s pomočjo upravnika pokopališča, saj jh je bilo veliko iz tujine oziroma z drugih koncev države. Preiskovali so sum tatvine, saj so predvideval, da so osumljeni kradli predmete z določeno vrednostjo. Policisti nadaljujejo preiskavo vseh okoliščin kaznivih dejanj in bodo po zaključeni preiskavi zoper četverico na Okrožno državno tožilstvo Novo mesto podali kazensko ovadbo.