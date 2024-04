Bilo je v soboto okoli pete ure zjutraj, ko so v avto znamke Toyota Land Cruiser na parkirišču v ljubljanski soseski BS3 vdrli trije mladeniči in se z njim odpeljali na polurno avanturo po Ljubljani. Že takoj so trčili v rampo, ki jim je bila napoti. Po naselju so vozili tudi 90 kilometrov na uro, švigali po peš poteh med bloki, po pločniku, kolesarskih poteh, prevozili pa celo otroško igrišče. Zaletavali so se v vse, kar jim je prekrižalo pot – v drevesa, betonska cvetlična korita, igrala. Na koncu so avto parkirali nazaj tja, od koder so ga ukradli. Mladeniči se niso zavedali, da se njihova divja vožnja snema, čeravno jih je sistem z ženskim glasom na to opozoril: »Zaščiteno z videonadzorom.« A ga niso razumeli. Poleg vseh prekrškov, ki so jih storili, je kamera ujela tudi njihovo navdušenje nad dogajanjem in krohotanje, na žalost pa ne njihovih obrazov. »Kamero sem v avto namestil že pred leti in sicer zaradi številnih potovanj v tujino,« je za Dnevnik povedal lastnik ukradenega avtomobila. Posnetke si je ogledal in jih predal policiji. »Samo vprašanje časa je, kdaj jih bodo dobili,« je prepričan.

Opozarjamo na prostaški jezik v videoposnetkih.

Vlomili pri voznikovih vratih

Da je avto na parkirišču parkiran rahlo postrani, je sogovornik ugotovil v soboto okoli desete ure zjutraj, ko je šel s psom na sprehod. Opazil je, da je rahlo razbit na zadnjem delu. Poklical je policijo in prijavil, da se je nekdo na parkirišču zaletel vanj. Ker je vozilo skorajda bolj kot avtu podobno tanku, na prvi pogled ni bilo opaziti, da je ves »razbit«. Več udrtin in druge škode sta kmalu zatem opazila s sosedom. »Iz kamere sem vzel kartico, jo dal v računalnik in ugotovil, da se je nekdo z njim vozil naokrog,« je opisal. Kmalu zatem so na kraj prispeli policisti, naknadno še kriminalisti. Na voznikovih vratih so našli sledi vloma. Kriminalisti so vzeli sledi tako na zunanjem kot v notranjem delu avta. »Bilo je kot v kakšni seriji,« je njihovo delo opisal sogovornik.

Grozi jim zapor

Škoda na avtomobilu je res velika, za več deset tisoč evrov, čeravno na prvi pogled ni videti, da je »totalka«. Avto, ki je narejen kot tank, je vozil dolga leta, z njim prepotoval 40 držav in nikjer ni naletel na kaj približno podobnega, kar se mu je zgodilo pred domačim pragom. »Ne morem verjet, mi smo kr ukradl avto. A se vi zaj**avate. Ne morem verjeti, kaj mi lihkar delamo,« so bili med vožnjo sami nad sabo navdušeni mladi tatovi. Lastnik avta jim sporoča, naj bodo vsaj toliko pošteni, da se sedaj javijo in poravnajo škodo, dogodek pa vzamejo kot nekakšno šolo za življenje. »Kar so storili, ni prav,« še dodaja. Da so se trije tega zavedali že med divjo, nevarno, nespametno nočno avanturo, kaže njihov pogovor, ki ga je ujela kamera na armaturni plošči: »Brat, mene boli k**ac, karkoli se zgodi z nami. Samo, da nas policija ne dobi. Majkemi. Če nas dobijo, smo ga naj***ali vsi trije.« Na ljubljanski policijski upravi so potrdili potek preiskave, osumljenih pa še niso izsledili. Preiskujejo kaznivo dejanje odvzem motornega vozila, za kar je zagrožena kazen do dve leti zapora, v primeru uničenja vozila pa celo do treh.