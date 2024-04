»Cene so v nebesih. Plače so v podzemlju,« se glasi poziv GSEE k stavki, ki med drugim opozarja, da cene v državi že dve leti opazno naraščajo, kupna moč pa se je zaradi inflacije, ki je sicer marca znašala 3,2 odstotka, bistveno zmanjšala.

Zaradi stavke so v pristaniščih ostali številni trajekti. Obstal je promet na podzemnih železnicah, delo pa so za več ur prekinili tudi vozniki avtobusov in taksisti.

Že v torek so v znak protesta proti inflaciji stavkali novinarji grških medijev. V torek tako ni bilo novic na radijskih in televizijskih postajah, danes pa niso izšli časopisi.

Kot so izračunali grški mediji, so inflacija in nizke plače povzročile znatno zmanjšanje kupne moči. Za paket živil, ki je pred dvema letoma stal 37 evrov, morajo denimo ljudje danes plačati 50 evrov, so poročali.