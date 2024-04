»Ruski napadi so terjali osem smrtnih žrtev, 18 ljudi pa je ranjenih. Operacija iskanja in reševanja se nadaljuje,« je dejal Lomako in pojasnil, da so ruski izstrelki zadeli civilno stavbo na gosto naseljenem območju.

Po navedbah Čausa so ruske sile napad izvedle s tremi raketami v bližini središča mesta Černigiv. Tudi guverner je poročal o smrtnih žrtvah in ranjenih, a številk ni podal. Dodal je le, da so na kraj napada že prispele reševalne ekipe.

Del regije, ki na severu meji na Belorusijo, so ruske sile zasedle kmalu po začetku invazije na Ukrajino februarja 2022. Po poznejšem umiku ruske vojske pa se je regija v veliki meri izognila večjim napadom, saj se je glavnina spopadov preusmerila na vzhod in jug države.

Rusija je sicer v zadnjih mesecih znova okrepila napade na Ukrajino, zlasti na njeno energetsko infrastrukturo. V luči tega je Kijev svoje zaveznike pozival, naj mu priskočijo na pomoč z naprednimi sistemi zračne obrambe.