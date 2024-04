Izjemne padavine so povzročale poplave, sunki vetra so z balkonov odnašali kose pohištva, ljudje, ki so bežali pred naraščajočo vodo, pa so morali na poplavljenih cestah za seboj pustiti tudi svoja poplavljena vozila. Vplivnež Jordan Welch je po spletu delil video in v njem opisal komično apokaliptično izkušnjo ujetosti v luksuznem rolls-roycu: »Zalilo je mojega rolls-roycea. Ujeti smo sredi ceste v Dubaiju.« Hude težave s poplavljenimi površinami gre pripisati tudi pomanjkanju odtokov za meteorne vode, saj mesto ne beleži rednih padavin.

Poplavilo je tudi nakupovalni središči Dubai Mall in Mall of the Emirates, do gležnjev pa so bile pod vodo še postaje podzemne železnice. Zaradi padavin so bile zaprte šole. Zaprte ostajajo tudi danes. Zaradi poplavljenega letališča so bili preusmerjeni ali odpovedani številni leti.

Padavine so pred Dubajem pustošile tudi po Bahrainu in Omanu, kjer je v nedeljo zaradi neurij umrlo 18 ljudi.