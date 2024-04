Kranjska Gora je idilična destinacija s prečudovitimi kraji, ki vas bodo navdušili, ne glede na to, ali ste smučar (v zimskih mesecih), planinec ali pa si želite le obiskati sproščujoče kotičke v naravi, če ste gurman, pa vas bodo vonji tamkajšnje domače kuhinje dokončno osvojili.

Naravni rezervat Zelenci

Za ljubitelje narave ena lokacija na tem območju očara s svojo neverjetno lepoto. Naravni rezervat Zelenci je popoln v vsakem letnem času, spomladi, poleti, jeseni ali pozimi. Ta kraj neokrnjene narave tik ob Kranjski Gori in alpski vasici Podkoren je pravi biser. Pravzaprav leži v severnem delu Triglavskega narodnega parka. Smaragdno zeleno jezero je zaradi vode, ki izvira iz njegovih globin, kristalno čisto, na njegovi gladini pa se zrcalijo okoliške gore.

Slovenski planinski muzej

V Mojstrani, nedaleč od Kranjske Gore, ne zamudite obiska Slovenskega planinskega muzeja, edinstvenega planinskega središča pri nas. Ogledate si lahko stalno razstavo Pot je zgodba – zgodba je pot z uvodnim filmom o veličini naših gora, ki vam bo zagotovo zbudil željo po obisku vsaj ene do njih.

Pozabljena skrivnost Kajžnkove hiše

Muzej v Kajžnkovi hiši v Ratečah združuje izobraževanje in zabavo ter ponuja nov način spoznavanja etnološke dediščine Rateč z okolico – z igro, ki je zasnovana na način, da obiskovalcem še bolj približa rateško dediščino. Zaradi igrificiranega doživetja, ki vključuje iskanje in reševanje ugank po celotnem prostoru, si boste obisk muzeja tudi bolje zapomnili.

Skok na Vršič

Ena najlepših evropskih panoramskih cest se vije prav skozi Julijske Alpe in prečka naš najvišji cestni prelaz – Vršič, ki na 1611 metrih nadmorske višine leži pod istoimenskim vrhom. Cesta, zgrajena med prvo svetovno vojno, povezuje Gornjesavsko dolino s Trento v dolini Soče (Zgornje Posočje). Iz Kranjske Gore (810 metrov) se po 24 zavojih povzpnete na Vršič (1611 metrov), nato pa se po 26 zavojih spustite do Loga (620 metrov). Skupna višinska razlika je 1790 metrov, povprečni naklon ceste pa 14 odstotkov. A ne glede na to, iz katere smeri se boste povzpeli na Vršič, vas iz obeh smeri čaka 50 vijug ceste, ki vas popelje skozi neverjetno alpsko pokrajino, goste gozdove s pogledom na gole vrhove in slikovite jase neonsko zelene barve.

Čeprav je cesta skozi Vršič dolga le 24 kilometrov, lahko na njej preživite ves dan. Nekaj postankov je nujnih. Takoj na začetku si boste želeli ogledati jezero Jasna, nato sledi postanek ob Ruski kapelici in na samem vrhu, kjer se odpirajo pogledi proti Prisojniku in Ajdovski deklici. Seveda se morate fotografirati na prela​zu ob tabli z nadmorsko višino in malo skreniti z glavne ceste, da boste lahko uživali v čudovitem razgledu z bližnjega razgledišča.

Na vrhu se lahko okrepčamo v več planinskih kočah: Erjavčeva koča (1515 m), Tičarjev dom (1620 m), Koča na Gozdu (1226 m) ali Poštarska koča (1725 m). Če se odločite za obisk slednje, vam bodo pot popestrili ostanki bunkerjev iz prve svetovne vojne. Naš najvišji cestni prelaz je tudi izhodišče za številne gorske ture v Julijskih Alpah. Od tod gre na vrhove Mala Mojstrovka (2332 m) in Velika Mojstrovka (2366 m), Planja (2453 m), Prisojnik (2547 m), Razor (2601 m), Šitna glava (2087 m), Slemenova špica (1911 m), Sovna glava (1750 metrov), Suhi vrh (2109 metrov), lahko pa se odločite le za krajše sprehode v okolici Vršiča.