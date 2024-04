Družinski zdravniki so namreč v ponedeljek v javnem pismu opozorili, da jih skrbijo pozivi k zvišanju števila opredeljenih pacientov na družinskega zdravnika, saj zaradi pomanjkanja časa že zdaj bolnikov ne morejo ustrezno obravnavati. Pozivajo tudi, da je nujno razširiti mrežo in privabiti nove zdravnike v družinsko medicino, saj jih je »kronično premalo«.

Z ministrstva pa odgovarjajo, da smo lahko v Sloveniji upravičeno ponosni na naš model primarnega zdravstvenega varstva, ki ga kot primer dobre prakse pogosto izpostavljajo tudi v drugih evropskih državah.

Navajajo, da se je po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje število zaposlenih v zdravstvu v zadnjih desetih letih povečalo. Število vseh zdravnikov je naraslo za 31 odstotkov, zdravnikov splošne in družinske medicine pa za 32 odstotkov. V letu 2013 je bilo v Sloveniji zaposlenih 1025 zdravnikov splošne in družinske medicine, v letu 2022 pa 1349.

Spomnili so, da je vlada za zagotavljanje večjega števila zdravnikov lani podala soglasje k povečanju rednih vpisnih mest na medicinskih fakultetah, in sicer 15 vpisnih mest za program splošne medicine več na ljubljanski medicinski fakulteti in štiri vpisna mesta več na mariborski medicinski fakulteti.

Dodali so tudi, da je od leta 2014 do danes iz tujine prišlo 13 zdravnikov družinske medicine ter da so bili uvedeni ukrepi za lažje zaposlovanje tujcev zdravnikov, vse od skrajšanja prilagoditvenega obdobja do prenosa stroškov postopka od kandidata na izvajalca zdravstvene dejavnosti, ki je dal ponudbo za delo.

Navedli so tudi dodatne spodbude za specializacijo iz družinske medicine, podaljšanje trajanja izplačila dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve za zdravstvene delavce v ambulantah družinske medicine, možnost izrednega razpisa specializacij in razširitev seznama upravičencev do dodatka za izbiro specializacije iz družinske medicine. Zdravniki, ki jim bo specializacija iz družinske medicine prvič odobrena letos, bodo namreč za čas trajanja specializacije upravičeni do mesečnega dodatka v višini tisoč evrov bruto.

Na ministrstvu dodajajo, da so z uredbo na primarni ravni uvedli nov standard za ambulante družinske medicine, ki bo vključeval dodatno diplomirano medicinsko sestro, in 15 ambulant specializantov družinske medicine. Uredba vzpostavlja satelitske urgentne centre in t. i. srečevalni sistem, ki bo razbremenil dežurnega zdravnika, ki bo odslej na teren odšel le takrat, ko bo to zahtevalo stanje pacienta.

V odzivu so zapisali še, da so izboljšali sistem napotnic, s čimer zdravnike razbremenjujejo določenega administrativnega dela. In spomnili na zakon o digitalizaciji, ki je v javni razpravi, in bo po besedah ministrstva dodatno odpravil nekatere administrativne ovire in omogočil lažje poslovanje in izmenjavo podatkov. "S tem se bodo zdravniki lahko bolje osredotočili na svoje osnovno poslanstvo - oskrbo bolnikov," menijo.