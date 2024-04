Oddaja je skupni projekt Dnevnika in družbe Aetas pod blagovno znamko Zdravnik ob 18h, kjer bomo v letošnjem letu odgovarjali na različna vprašanja s področja zdravstvenih tem. Tokrat smo se dotaknili varne spolnosti in zaščite pred neželeno nosečnostjo. Čeprav se zdi, da je o tem že vse napisano in povedano, se v naši družbi ponovno zastavljajo vprašanja o spolnosti in načrtovanju otrok, ki so se zdela že pozabljena. Pred izbiro prve kontracepcije se zagotovo priporoča obisk ginekološke ambulante, a zaradi pomanjkanja ginekologov se znajdejo v začaranem krogu. Si zastavljate vprašanja na temo vpliva kontracepcije na telo? Kakšen je vaš odnos do izbire kontracepcije? Kako varno se pri nas vedemo v spolnosti? Vas zanima še kaj? Kliknite na link in prisluhnite Tinkari Srnovršnik, dr. med., spec. ginekologije in porodništva na www.zdravnikob18h.si.

