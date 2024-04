Četrtfinalne tekme nogometne lige prvakov so na prvih dvobojih postregle z atomskim nogometom. Vsi klubi imajo še realne možnosti za napredovanje. Prve polfinalne vstopnice se bodo delile danes. V Dortmundu bo domača Borussia pred 80.000 gorečimi navijači poskusila izničiti zaostanek s prve tekme, ko jo je v Madridu Atletico premagal z 2:1. Med poplavo rumeno-črnih navijačev bo tudi vsaj štiri tisoč privržencev atletov, ki jim je klub pomagal organizirati prevoz na gostovanje sezone. Varovanci trenerja Diega Simeoneja so na domačih tleh preteklo sredo ostali neporaženi v izločilnih bojih lige prvakov, a so si pot v polfinale otežili v zadnjih minutah, ko so prejeli gol. »Še vedno imamo vse v svojih rokah. Zavedamo se izkušenj tekmeca, a na svojem stadionu verjamemo v preobrat,« je odločen trener Dortmundčanov ​Edin Terzić.»Vse tekme v tem delu tekmovanja so izjemno izenačene, nič še ni odločenega,« ob minimalni prednosti ostaja previden ​Diego Simeone, ki bo v vratih znova računal na Jana Oblaka, ki lovi tretji nastop v polfinalu najelitnejšega klubskega tekmovanja. Slovenski reprezentančni vratar ne bo edini Slovenec na tekmi, saj bo pravico na tekmi delila slovenska sodniška ekipa s Slavkom Vinčićem na čelu.

Barcelona je na krilih mladih zvezdnikov, izstopata 16-letni Yamal in 17-letni Cubarsi, ter odličnega Raphinhe, ki je zadel dvakrat, sredi Pariza s 3:2 premagala PSG. Mladi igralci so na prvi tekmi povsem zasenčili prvega francoskega zvezdnika Kyliana Mbappeja. »To ne bo tekma trenerjev, temveč igralcev. Upam, da bodo navdahnjeni. Zagotovo se pozna, da ne bomo igrali na Camp Nouu, a želim si, da bi tokrat Montjuic​ čim bolj spominjal nanj,« je trener Barcelone ​Xavi izpostavil, da Katalonci letos domačih tekem zaradi prenove ne igrajo na domačem stadionu. »Vprašanja motivacije na takšnih tekmah ni, ne skrbi me niti za naše mlade igralce. Zagotovo pa bo za nas najbolj pomemben Raphinha, ki je ključen v napadalnih in obrambnih nalogah,« je še dodal nekdanji vezist, ki je svojo ekipo spravil v odlično formo.