Moja mala revščina

Ministrstvo za kulturo je reklo, da bo izboljšalo življenja samozaposlenih v kulturi. To je reklo približno v isti sapi z naseljevanjem ministrskih prostorov s trenutnim vodstvom. Reklo je tudi, da je status samozaposlenih v kulturi nažrl zob časa, ki je slab za veliko reči v kulturi, ne le za gradove, viteške dvorane in palače, pač pa tudi za statuse, poklicne bolezni in umetnice, ki mogoče delajo brezčasne stvaritve, a so v osnovi predvsem osebe, ki se s časom starajo in sčasoma ostarijo; onemorejo; shirajo. Ministrstvo je zato pred letom in dvema mesecema uvedlo nekaj kozmetičnih popravkov, ki kljub pregovorno nevarnim dobrim namenom pomenijo predvsem to: kozmetične popravke, daleč od posodobitev in prevetritev, ki bi na življenja oseb s statusom dejansko imeli kakršen koli življenjsko pomemben vpliv, da ne rečem odločujoč pozitivni učinek.