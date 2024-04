Po rekordno topli prvi polovici aprila se bomo s torkovim prehodom hladne fronte za vsaj 10 dni poslovili od nadpovprečno toplega vremena, opozarjajo pri Meteoinfo. »Sprememba vremena bo zelo izrazita, saj bomo jutri dopoldne marsikje na jugu Slovenije še beležili temperature nad 20 stopinj Celzija, le nekaj ur kasneje pa bo ponekod lahko tudi snežilo,« so še dodali. »Ohladitev bo pospremilo burno vremensko dogajanje. Na meji med toplim in hladnim zrakom bodo nastajale nevihte z nalivi, sodro in vetrom, ki bo na izpostavljenih mestih v sunkih lahko presegel 70 kilometrov na uro. Ob tem se bo zelo naglo spustila tudi meja sneženja. Izrazita hladna fronta bo že pred poldnevom dosegla severne kraje, do noči pa se bo občutno hladnejši zrak razširil nad vso državo.«

Za jutri popoldne, zvečer in v noči na sredo v krajih z malce višjo nadmorsko višino napovedujejo verjetnost povsem zimskih razmer. »V višjih predelih na Gorenjskem, Koroškem in Štajerskem, nekoliko kasneje pa tudi na Notranjskem, Dolenjskem in v Beli krajini bo krajevno zapadlo tudi več kot 10 centimetrov snega, kar lahko ob že olistanem drevju povzroči snegolom,« svarijo. »Meja sneženja se bo lahko ob močnih padavinah in nevihtah ponekod spustila vse do nižin.«

Meteorolog Andrej Velkavrh pravi, da je ob prihodu hladne fronte še naprej glavno vprašanje, zakaj je bilo tako zgodaj tako zelo toplo? »Hladni zrak, ki prihaja k nam, je za ta čas običajen za našo klimo,« pojasnjuje. Do neobičajne otoplitve je medtem prišlo, ker je bilo na našem območju dolgo časa dokaj stacionarno vremensko stanje, k nam pa je zato lahko neprestano pritekal zrak, ki se je nad Afriko že močno segrel.

»V zadnjih časih pomlad prehiteva in se prehitro segreva,« opozarja Velkavrh. »Potem pa pride pričakovana sprememba z ohladitvijo, zaradi katere nato trepetamo, ker je narava že preveč razvita in nas skrbi, ali bo pozeba. Zaradi spremembe klime in počasnega segrevanja ozračja prihaja do sprememb vremenskih vzorcev. Spreminjajo se tokovi, predvsem se pa manjša razlika v temperaturi med poloma in ekvatorjem, ker se pola hitreje segrevata. Spremenljivost je posledično malo manjša, zaradi tega pa pogosteje prihaja do zastojev v spremembah in dobimo stacionarne situacije, ko lahko k nam od juga konstantno priteka topel zrak.«

Velkavrh pričakuje mejo sneženja okoli 700 metrov nadmorske višine, odvisno od lokalne intenzivnosti padavin, ki jo je težko določiti. Sneg se bo zaradi segretih tal domnevno hitro stopil. Večji problem predstavlja listnatemu drevju. »Imam pogled na Krim. Na višini okoli 600 do 700 metrov je že zeleno. Višje je še dosti rjavo. Učinek mokrega snega bo tam manjši. Pod 500 metri pa snega praktično ne bo oziroma ga bo zelo malo. Po nižinah s snegolomom zato verjetno ne bo težav,« ocenjuje Velkavrh. »Bolj bo problem, ker se bo ta hladni zrak nad nami zadrževal vsaj do sredine prihodnjega tedna. Takšni prodori običajno pridejo in gredo. Tokrat pa bo vztrajal. Zopet bo stacionarna situacija nad Evropo in bo ogromno območje s hladnim zrakom tukaj kar obstalo. Reči, da bomo imeli v enem tednu srečo, da se ne bo niti eno noč zjasnilo, je težko. Žal bo bolj verjetno, da se bo vsaj eno noč zjasnilo in da bo kje kaj slane.«