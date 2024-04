Olimpija je derbi Ljubljanske kotline začela odločno, vendar so bili Domžalčani, ki so nastopili z zelo izkušeno zasedbo, zelo zgoščeni in disciplinirani v obrambi. Ljubljančani so imeli v prvem polčasu premoč, pobudo in veliko posest žoge (71:29 odstotkov). Poskušali so z napadanjem po bokih, si priigrali dve priložnosti, a Florucz ni bil natančen. Olimpija je v drugem polčasu hitro izkoristila prvi dve napaki domžalske obrambe, ki je začela razpadati na levi strani. Obakrat je bil strelec Avstrijec Florucz, ki je v odlični formi. Vodilni gol je dosegel v 53. minuti, ko je po prodoru v globino žogo podal pred gol, nato pa še pritekel na slabo izbito žogo in jo poslal v mrežo. Šest minut kasneje se je samozavestno odločil za strel s 17 metrov in žogo poslal v mrežo. Čeprav je bil zaradi drugega rumenega kartona izključen Agaba, je Olimpija prek Bristrića dosegla še tretji gol, Suparević pa je omilil poraz.

V Šiški sta Bravo in Maribor dosegla pet golov, izid pa 1:1

V Šiški, kjer je bilo zelo vroče in vetrovno, je Bravo dosegel dva gola, Maribor pa tri, a zanimiva tekma se je končala z remijem 1:1, saj je kar tri zadetke razveljavil VAR. Z izidom so bolj zadovoljni Ljubljančani, saj je bil Maribor bližje zmagi. Bravo je prekinil niz treh porazov, Maribor pa končal serijo štirih zmag. »Bili smo boljši kot na prejšnjih tekmah. Škoda, da smo v prvem polčasu zgrešili dve priložnosti in bi tekmo lahko zapeljali v našo smer. V prvem polčasu, ko smo igrali s pomočjo vetra, smo preveč iskali podaje v noge, ne pa v izpraznjeno globino, s čimer smo tekmecu omogočali protinapade. Slabši rezultati na prejšnjih tekmah so vplivali na psihično stanje, zato tudi v povsem enostavnih situacijah nismo bili najbolj zanesljivi. Za nameček smo bili v prvem polčasu slabi v dvobojih, zato je bilo težko povrniti ravnovesje,« je bil izčrpen trener Brava Aleš Arnol.

Mariborčani so tekmo začeli silovito, in ko so po pol ure dosegli še drugi gol, je kazalo na polom Brava, a je VAR zadetek Barišića razveljavil zaradi igranja z roko na začetku protinapada. Namesto da bi Maribor vodil z 2:0, je Bravo izid izenačil iz nenevarne akcije, ko je Poplatnik, za katerega ni bilo izgubljene žoge, dobil dvoboj z neodločnim Karićem. Žogo je porinil do Nigerijca Gidadoja, ki jo je pospravil v mrežo, kar je bil edini strel Brava v okvir gola na vsej tekmi. V drugem polčasu se je gola najprej razveselil Poplatnik, nato Jakupović, a je VAR razkril, da sta bila strelca v nedovoljenem položaju. »Žalosten sem zaradi različnega dojemanja pravil s strani sodniške organizacije,« je po tekmi najprej povedal trener Maribora Ante Šimundža. Mariborčani menijo, da se je VAR neupravičeno vmešal ob razveljavljenem golu Barišića in da bi moral v drugem polčasu Gorenc ob prekršku kot zadnji igralec obrambe prejeti rdeči karton. »Kljub vsemu to ni bilo ključno, saj smo imeli tekmeca pod kontrolo. Vedeli smo, kako Bravo želi igrati, žal smo mu podarili točko. V tej vročini in na specifičnem igrišču je točka dober izkupiček. Bili smo kompaktni v zadnji liniji in si priigrali veliko priložnosti. To pa je konstanta, ki si je želimo,« je dodal Šimundža, ki je tekmo začel brez prvokategornikov Iličića, Jakupovića, Soudanija in Vrhovca (v igro vstopili v drugem polčasu), ki so hranili moči za veliki slovenski derbi z Olimpijo v sredo ob 18.30 v Stožicah. Mura ima po remiju s Koprom veliko pripomb k sojenju Jeriča, saj je prepričana, da je gostom podaril enajstmetrovko za izenačenje in prestrogo izključil Kousa.

Junak Celja rezervist Bajde

Čeprav je Celje na gostovanju v Rogaški Slatini prikazalo zelo povprečno predstavo, je doseglo rutinsko zmago in naredilo nov korak k naslovu prvaka. Potem ko Rogaška premoči v prvem polčasu ni kronala z golom, je Celjane v drugem polčasu z dvema zadetkoma v treh minutah rešil rezervist Bajde. V zaključku tekme je Mijić s svojim sedmim golom v sezoni poskrbel za napete zadnje minute in Celje se je panično branilo. »Prikazali smo dobro igro, kaznovani pa smo bili za slabih pet minut, saj je Celje uveljavilo svojo kakovost,« je bil realen trener Rogaške Oskar Drobne. »Zelo težka tekma. Točno takšna, kot smo jo pričakovali. Na malo bolj počasnem igrišču nam ni uspelo najti naše igre, a smo bili pripravljeni na vse različice Rogaške. Na tej tekmi je bila edina pomembna stvar, da smo osvojili tri točke,« je menil trener Celja Damir Krznar, ki je zadel z menjavo. Bajde je gol dosegel le tri minute po vstopu v igro. »Takšna tekma je bila kot naročena za Bajdeta. Za zadnjo linijo Rogaške je bilo veliko prostora, Bajde pa ima izjemen občutek, da napade globino. To je fantastično naredil štirikrat, petkrat in dosegel dva gola. Pomembno je, da igralci s klopi živijo za priložnost in jo izkoristijo. Dokler matematično ne osvojimo naslova prvaka, ne dovolim nobenega slavja in sprostitve,« je dodal Krznar.

Zadnjo tekmo kroga bosta danes ob 17.30 v Kidričevem odigrala Aluminij in Radomlje. To bo klasičen derbi zadnjeuvrščenih ekip za obstanek. Poraženec se bo lahko začel pripravljati na igranje v drugi ligi.

Izidi 31. kroga v 1. SNL: Rogaška – Celje 1:2 (0:0, Mijić 83/11 m; Bajde 59, 62), Bravo – Maribor 1:1 (1:1, Gidado 29; Beugre 20), Mura – Koper 1:1 (1:0, Maroša 45+2; Nlada 50/11 m), Domžale – Olimpija 1:3 (0:0, Stuparević 90; Florucz 53, 59, Bristrić 85), danes ob 17.30: Aluminij – Radomlje; vrstni red: Celje 72, Olimpija (-1) 60, Maribor (-1) 53, Bravo 43, Koper (-1) 42, Mura 35, Domžale (-1) in Rogaška po 32, Radomlje (-1) in Aluminij (-1) po 26.