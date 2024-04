No, tokrat imamo Slovenci rešitev za Nemce, kar je zgodovinski premik. Namreč, kot vemo, Golobova vlada za ta (in še zlasti za naslednji) mandat napoveduje obsežno stanovanjsko gradnjo, politične napovedi glede tega se gibljejo v neverjetnem razponu o gradnji od 3000 do 30.000 novih stanovanj. Ker ne vemo, kdo lahko v Sloveniji danes na dušek zgradi 30.000 stanovanj, ne da bi pri tem recimo omet in ploščice odpadali že naslednji dan, je skrajni čas, da k nam na delo povabimo uboga nemška gradbena podjetja, ki so brez posla. Tako bodo Golobovi ubili tri muhe na en mah: ne samo da bodo rešili Nemce (ki nam te dobrote ne bodo nikoli pozabili), ampak bodo dobili številne izvajalce, ki bodo stanovanja zgradili po nemških standardih kakovosti. Samo en klic z Gregorčičeve v Scholzev kanzleramt, pa bodo vsi problemi hipoma rešeni.