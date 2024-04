***

Coolray pomeni začetek znamke Geely v Sloveniji in naših velikih načrtov. Avto krasita zmogljiv motor in sodobna oblika, premore pa cel kup asistenčnih in udobnostnih sistemov. Prodajni slogan je Osvobodi svojo energijo, med kupci bodo tudi izobraženi ljudje. Pogon ima speljan samo na prednji kolesi.

Azer Šarič, KMAG