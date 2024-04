Neznano storilci so v zadnjih dveh tednih vlomili v nenaseljeno hišo v Kruši in jo oropali. Policisti iz Črnomlja so ugotovili, da so poleg denarja in zlatnine odnesli tudi štiriindvajset unikatnih odlitkov iz brona oziroma skulptur. Gre za Bika Janeza Boljke, Martina Krpana Milene Braniselj ter General Maistra Milene Braniselj.

Po navedbah policije so povzročili za okoli petnajst tisoč evrov škode.