Slovenski ljubitelji nogometa so lahko zadovoljni z učinkom Benjamina Šeška, ki je v 68. minuti z golom za 2:0 potrdil zmago Leipziga in nadgradil delo Danija Olma, ki je ekipo z vzhoda Nemčije popeljal v vodstvo v prvem delu (13.). Protinapad je začel Šeško, podal do Xavija Simonsa, ki je žogo lepo vrnil Šešku, ta pa je neubranljivo zabil žogo v spodnji levi kot. Šeško je bil nevaren že v prvem delu, ko je v 6. minuti poskušal z roba kazenskega prostora, v 33. minuti mu je le malo ušla žoga za nevaren strel.

Tretji gol za Leipzig je v 82. minuti pred skoraj 46.000 gledalci dosegel Belgijec Lois Openda. Leipzig in Borussia Dortmund sta zdaj na četrtem in petem mestu v ligi s po 56 točkami. Ekipa iz Dortmunda je namreč slavila z 2:1 v Mönchengladbachu in obe ekipi ostajata v boju za ligo prvakov.

V boju za vrh razpredelnice pa vsi čakajo nedeljo, ko bo Leverkusen doma gostil Werder Bremen in lahko pet krogov pred koncem potrdi prvi naslov v zgodovini kluba. Lekarnarji imajo 13 točk prednosti pred serijskim prvakom Bayernom, ki je doma z 2:0 ugnal Köln. V primeru poraza bi bili Bavarci že odpisani. V enakem položaju je Stuttgart, ki ga zvečer čaka tekma z Eintracht Frankfurtom.

A Bayern je vsaj danes opravil svojo nalogo in Köln spet potisnil v boj za obstanek. Zadela sta Raphael Guerreiro (65.) in domači golgeter Thomas Müller v sodnikovem podaljšku. Generalka pred povratno tekmo četrtfinala lige prvakov z Arsenalom je sicer uspela, a Bavarce skrbi poškodba Kingsleyja Comana iz 50. minute, saj je po današnji tekmi vprašljiv za sredin evropski obračun.

Za štiri točke Kölnu zdaj beži 16. Mainz, ki je s 4:1 ugnal Hoffenheim. Točko več ima 15. Bochum, ki je v zadnjih sekundah rešil točko naskoka na tekmi s Heidenheim (1:1).